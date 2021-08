Real Madrid - Carlo Ancelotti agacé par les rumeurs sur Kylian Mbappé

L'entraîneur du Real Madrid "se fiche" d'une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé, préférant se focaliser sur l'effectif actuellement à sa disposition.

Carlo Ancelotti assure qu'il se fiche de savoir si le Real Madrid signera Kylian Mbappé avant la fermeture du marché des transferts. L'avenir personnel de l'attaquant du Paris Saint-Germain reste incertain car il est entré dans la dernière année de son contrat et est pour l'heure resté silencieux sur son intention de prolonger.

Madrid est depuis longtemps lié à l'international français et serait le favori pour le signer s'il venait à quitter le PSG. Néanmoins, Carlo Ancelotti, ancien coach parisien évoluant désormais sur le banc du Real Madrid, assure qu'il ne sait absolument rien au sujet d'une éventuelle arrivée de l'attaquant français de 22 ans.

"Je me fiche de ce qui va arriver"

"Je ne sais pas s'il arrivera", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, interrogé sur l'intérêt de son équipe pour Kylian Mbappé. "Je me fiche de ce qui va arriver. J'ai une très bonne et très forte équipe. Ils me donnent beaucoup de bonheur. Je suis concentré là-dessus", a fermement ajouté le technicien italien.

"Cette équipe, telle qu'elle est, peut concourir pour n'importe quel trophée. Nous avons de très grandes stars ici. Je ne vais pas tous les nommer, mais nous avons beaucoup des meilleurs joueurs. Cette équipe est pleine de stars. Nous devons travailler ensemble", a enfin insisté Carlo Ancelotti, concentré sur ses forces déjà présentes.





Kylian Mbappé est de toute façon bien parti pour rester au Paris Saint-Germain cette saison. Il a disputé trois matches de Ligue 1 jusqu'à présent et a inscrit son premier but contre Brest (4-2) vendredi. Mauricio Pochettino, son entraîneur, a lui aussi été interrogé sur son avenir, se montrant confiant quant aux chances de le garder.

"Il travaille très fort pour être prêt cette saison et je le vois rester avec nous cette saison", a-t-il déclaré. Alors, partira ? Partira pas ? Débuté il y a plusieurs semaines, le mercato estival approche désormais de son terme. Et chaque jour qui passe fait logiquement le jeu du Paris Saint-Germain. Réponse finale dans 10 jours.