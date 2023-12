Real Madrid : Blessure grave pour Rodrygo ?

Encore une blessure grave au Real ? Rodrygo est touché au genou.

Rodrygo est dans une forme étincelante avec le Real Madrid ces derniers temps, avec huit buts et cinq passes décisives lors de ses neuf derniers matches. Il n'a toutefois pas pu ajouter à son palmarès face à Alaves jeudi, même si les Blancos ont remporté une victoire à l'arraché.

Le Real Madrid est déjà en proie à une crise de blessures, et après le but de Lucas Vazquez en fin de match, on craint que Rodrygo ne devienne le dernier joueur à être indisponible en raison d'une blessure présumée au genou.

Carlo Ancelotti a dissipé ces craintes lorsqu'il s'est adressé aux médias après le match, mais Marca rapporte que Rodrygo passera des examens médicaux vendredi pour déterminer l'étendue de la blessure.

Il serait désastreux pour le Real Madrid que Rodrygo soit le dernier joueur à se blesser gravement au genou, après Thibaut Courtois, Eder Militao et David Alaba. Les dirigeants du club prieront pour que ces tests soient positifs.