Real Madrid, Bale pas dans le groupe pour Saragosse

L'ailier gallois Gareth Bale ne fait pas partie du groupe du convoqué pour le match du contre Saragosse prévu mercredi.

L'ancien joueur de , convoité par son ancien club cet hiver, s'est pourtant entraîné normalement mardi comme le souligne le média madrilène Marca.

Pour rappel, Bale s'est tordu la cheville contre Unionistas en Coupe et a également raté le match du en championnat le week-end dernier en .

Zidane a également accordé une pause à Casemiro avec Militao et Isco. Asensio et Hazard continuent de se remettre de leurs blessures respectives et Mariano a également été laissé au repos, lui qui "a une petite blessure" a précisé Zizou en conférence de presse.