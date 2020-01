OFFICIEL - Eriksen signe avec l’Inter de Milan

C’est fait ! Christian Eriksen rejoint les rangs de l’Inter. Au lendemain de son arrivée dans la capitale lombarde, le milieu international danois a signé son contrat avec la prestigieuse formation milanaise. Le bail d’une durée de quatre ans et demi (jusqu'en 2024).

L’indemnité de transfert n’a pas été communiquée, mais elle tournerait autour de 20M€. Une belle affaire pour son ancien club de , vu qu’il ne lui restait que six mois de contrat dans la capitale anglaise. Pour rappel, il avait été mis sur la touche depuis l'entame de la saison en cours, car n'ayant pas réglé la question de son futur.

