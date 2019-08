Real Madrid - Bale et James titulaires contre Valladolid

Indésirables il y a peu, Gareth Bale et James Rodriguez peuvent-ils se rendre indispensables ?

S'il y a encore plusieurs étapes à franchir avant d'arriver à ce constat, force est de constater que les tensions ne sont plus d'actualité. Pour preuve, les deux joueurs ont encore été titularisés par Zinédine Zidane pour la réception de Valladolid, ce samedi (19h).

Le Colombien débute dans un rôle de relayeur droit dans le milieu à 3 du 4-3-3 concocté par Zidane, juste derrière le Gallois, qui retrouve sa position d'ailier droit. Karim Benzema et Raphaël Varane sont bien là. Eden Hazard, blessé, est toujours absent.

And here's how line up 👥



James starts 🤯 pic.twitter.com/28ySjn6OAF