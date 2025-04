Real Madrid - Athletic Bilbao : Diffusion TV et en clair, streaming et compos

Le Real Madrid, sonné après son élimination en C1, reçoit l'Athletic Bilbao. Match sous haute tension au Bernabéu, Ancelotti sur la sellette.

C'est un Real Madrid meurtri et sous pression qui retrouve le Santiago Bernabéu ce dimanche soir pour affronter un Athletic Bilbao en pleine confiance. Éliminés sans gloire de la Ligue des Champions par Arsenal en milieu de semaine (défaite 5-1 sur l'ensemble des deux matchs), les Madrilènes doivent impérativement réagir en Liga face à des Basques euphoriques après leur qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa. L'atmosphère est lourde dans la capitale espagnole.

Ancelotti joue-t-il sa place ?

L'élimination européenne a laissé des traces profondes et intensifié les spéculations autour de l'avenir de Carlo Ancelotti. La fragilité défensive affichée ces dernières semaines (12 buts encaissés lors des 6 derniers matchs à domicile) inquiète, tout comme la dynamique récente (une seule victoire lors des cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues). Selon plusieurs sources, l'entraîneur italien, déjà pressenti sur le départ en fin de saison, jouerait même sa place dès ce dimanche : une défaite contre Bilbao pourrait entraîner son limogeage immédiat, avec un intérim potentiellement assuré par Raúl ou Solari. "Nous continuons à concourir pour des titres importants," a martelé Ancelotti, tentant de remobiliser ses troupes, mais la pression est immense sur les joueurs pour éviter ce scénario catastrophe.

Dans ce contexte tendu, la réception de Bilbao revêt une importance capitale, non seulement pour l'avenir du coach mais aussi pour la course au titre. Deuxièmes, distancés de sept points par le Barça, les Merengues n'ont plus de joker. Ils doivent "blinder leur cage" et retrouver une solidité défensive disparue, tout en maintenant le cap en championnat avant la finale de la Coupe du Roi fin avril. Chaque match est désormais un "jugement" pour cette équipe.

Getty Images Sport

L'Athletic Bilbao, un visiteur en pleine forme

Contrairement à son hôte, l'Athletic Bilbao surfe sur une vague positive. Qualifiés avec brio pour le dernier carré de la Ligue Europa après avoir dominé les Rangers, les hommes d'Ernesto Valverde réalisent également une excellente saison en Liga. Solidement installés à la quatrième place, avec une marge confortable sur leurs poursuivants pour une qualification en Ligue des Champions (facilitée par les 5 places espagnoles la saison prochaine), les Lions arrivent au Bernabéu sans complexe.

Forts de leur victoire 3-1 contre le Rayo Vallecano le week-end dernier et de leur succès européen, les Basques se souviendront aussi qu'ils ont battu le Real Madrid lors du match aller à San Mamés (2-1) en décembre. Avec des joueurs en forme comme Nico Williams, l'Athletic a les armes pour exploiter les failles actuelles de la défense madrilène et jouer un bien mauvais tour à un géant aux pieds d'argile. Le Real devra se méfier de cette "grande menace" pour éviter de sombrer un peu plus dans la crise.

Ci-dessous, GOAL vous propose tout ce que vous devez savoir pour regarder le match, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Real Madrid - Athletic Bilbao ?

📺 Diffusion TV & Streaming – Real Madrid vs Athletic Bilbao 🇫🇷 France beIN SPORTS 1 – Streaming : beIN CONNECT 🌍 MENA (région Golfe) beIN SPORTS MENA 1 – Streaming : beIN CONNECT / TOD 🇩🇪 Allemagne DAZN 🇵🇹 Portugal DAZN 🇧🇪 Belgique DAZN 🇮🇹 Italie DAZN 🇪🇸 Espagne Movistar Plus LaLiga 🇷🇴 Roumanie Digi Sport 2 🇷🇺 Russie Okko Sport 🇬🇧 Royaume-Uni Premier Sports 1 🇧🇦 Balkans Arena Sport 1

Comment regarder de n'importe où avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr de quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Real Madrid - Athletic Club

LaLiga - LaLiga Estadio Santiago Bernabeu

Le match de La Liga entre le Real Madrid et le Athletic Club se jouera au Estadio Santiago Bernabeu à Madrid, en Espagne.

Il débutera à 21h00 le dimanche 20 avril, heure française.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe du Real Madrid

Kylian Mbappé doit purger sa suspension d'un match lors de cette partie en raison de son carton rouge reçu contre Alavés. En revanche, Eduardo Camavinga fera son retour après avoir été privé de la sortie européenne. Ferland Mendy et Andriy Lunin devraient également être disponibles pour cette rencontre, tandis qu’Éder Militão et Dani Carvajal sont toujours en phase de récupération après leurs blessures au genou.

Rodrygo devrait occuper la pointe de l’attaque en l’absence de Mbappé, avec Brahim Diaz aligné sur le flanc droit. Federico Valverde et Fran Garcia pourraient quant à eux débuter respectivement aux postes de latéral droit et gauche, à la place de Lucas Vazquez et David Alaba.

Infos de l'équipe de l'Athletic Bilbao

Inaki Williams, touché aux adducteurs, ne devrait pas être aligné par précaution après être resté sur le banc face aux Rangers jeudi. Son frère, Nico Williams, devrait donc conserver sa place sur l’aile gauche de l’attaque.Yuri Berchiche reste incertain en raison d’un souci musculaire. De leur côté, Unai Simon, Aitor Paredes, Benat Prados, Andoni Gorosabel et Gorka Guruzeta espèrent retrouver une place de titulaire dans le onze de départ.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations