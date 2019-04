Real Madrid, accord trouvé avec Pogba ?

Le club espagnol et l'international français auraient trouvé un accord pour un transfert l'été prochain. Le milieu aurait demandé à quitter son club.

Plus les jours passent et plus l'avenir de Paul Pogba semble s'écrire en pointillés du côté d'Old Trafford. Ce n'est un secret pour personne, l'international français est annoncé sur les tablettes du depuis le retour de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe première afin de venir renforcer les rangs des Merengue la saison prochaine. Et selon toute vraisemblance, le champion du monde 2018 serait plus proche que jamais de rejoindre l' .

Si Ole Gunnar Solskjaer, confirmé dans l'exercice de ses fonctions et qui sera l'entraîneur de la saison prochaine, tente de rassurer les supporters des Red Devils lors des différentes conférences de presse lorsqu'il est interrogé sur l'avenir de Paul Pogba, beaucoup d'éléments prédisent un départ de l'international français. Selon les informations de AS, Paul Pogba aurait tout simplement d'ores et déjà trouvé un accord avec le Real Madrid.

Bale inclus dans le transfert ?

Le Real Madrid et Paul Pogba se seraient déjà mis d’accord sur un salaire de 12 millions d’euros net, soit environ 2 millions de plus que ce qu’il perçoit actuellement à Manchester United, toujours selon le média espagnol. As précise tout de même que si l'international français a rapidement pris cette décision et trouvé un accord, c’est pour que son transfert ne devienne le feuilleton de l'été. En 2016, cela avait été le cas lorsqu'il avait voulu quitter la pour rejoindre Manchester United.

Une des raisons qui pousserait Paul Pogba à vouloir rejoindre le Real Madrid c'est l'envie de gagner des titres, comme ce fut également le cas lorsqu'il avait voulu retourner à Manchester United il y a quelques saisons. Néanmoins, même si l'international français et le club espagnol avaient éventuellement trouvé un accord, désormais les Merengue vont devoir s'entendre avec les Red Devils et cela ne s'annonce pas chose aisée.

Après la seconde partie de saison de Paul Pogba, débutée en trombe à l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United ne devrait pas faire de cadeau au Real Madrid, qui aurait envie de construire son avenir et sa nouvelle équipe autour de l'international français. Selon les informations de AS, Gareth Bale, indésirable au Real Madrid, pourrait avoir un rôle à jouer dans ce transfert. En effet, pour éviter de payer un montant exorbitant, les Merengue pourraient l'inclure en contrepartie. Si les détails de ce futur transfert sont encore inconnu, tout indique que Paul Pogba souhaite réellement quitter Manchester United pour rejoindre le Real Madrid de Zinedine Zidane.