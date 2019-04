Transferts - Real Madrid | Et si personne ne voulait de Gareth Bale ?

Le Real doit absolument vendre pour acheter cet été. Mais personne ne voudrait de Garteh Bale.

Avant un mercato estival qui promet d'être celui des grands bouleversements, le doit absolument vendre ppour financer sa révolution de palais et faire baisser sa masse salariale. Seul souci, le joueur le plus cher de l'écurie merengue ne trouve pas encore preneur.

Jorge Valdano fan de Karim Benzema, moins de Gareth Bale

En effet, alors que le divorce semble consommé entre l'ailier gallois de 29 ans et le notoirement très exigeant public de Santiago Bernabeu qui le siffle assez souvent, et alors que Zinedine Zidane a de plus en plus de mal à assurer que l'ancien Spur sera toujours au Real la saison prochaine, il se trouve, selon plusieurs sources en provenance d' , que les offres ne se bousculeraient pas vraiment au portillon pour Bale.

Suite au beau succès du Real Madrid dimanche après-midi face à l' (3-0), on pensait que la presse madrilène allait distribuer les bons points pour tout le monde. Et si le Français Karim Benzema, auteur d'un joli triplé, a multiplié les éloges, ce n'est pas le cas de tout le monde et surtout pas de Bale...

L'ailier gallois n'est plus en odeur de sainteté au Real. Et Zinédine Zidane a même confirmé il y a quelques jours qu'il y aurait du changement sans, cependant, nommer l'ancien joueur de directement .

Le problème, c'est que, d'après les indiscrétions de Marca, aucune écurie européenne n'a encore fait parvenir de proposition pour le joueur... Avec un bail courant jusqu'en 2022 et un salaire gargantuesque (on parle de 17 millions d'euros annuels), Bale coûterait trop cher. Tout simplement.

Les dirigeants merengue atttendent une offre provenant d' . Et serait en effet la destination la plus probable puisque sera normalement interdit de transfert. Un retour à Tottenham, annoncé pendant un temps, serait impossible. Les Spurs ayant investi plus d'un milliard pour leur nouveau stade. Le ou le PSG peuvent-ils se dévouer ?