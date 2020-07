Real, l'exploit unique que Ferland Mendy peut réaliser

Le Français est sur le point de réaliser un exploit que ni Ramos, ni Benzema, ni Modric, ni Kroos n'a réussi.

Le est à une victoire de remporter le titre de , ce qui signifie que Ferland Mendy est à une victoire de remporter le championnat d' lors de sa première saison à l'Estadio Santiago Bernabeu.



Il n'est pas courant qu'un joueur arrive au Real Madrid, joue autant et gagne la lors de sa première saison.

Marco Asensio a réussi à le faire en 2016/17, mais peu d'autres personnes de mémoire récente y sont parvenues.

Chaque fois que le club merengue remportera un titre de champion, il y aura de nouveaux visages dans l'équipe, mais peu de nouveaux arrivants disputeront jusqu'à 23 matches de championnat, dont 17 en tant que titulaire.

C'est pourtant ce que Mendy a fait lors d'une excellente première campagne dans le football espagnol.

Des stars telles que Sergio Ramos, Karim Benzema, Luka Modric et Toni Kroos n'ont pas réussi à remporter le titre de champion lors de leurs premières saisons respectives. Par exemple, Ramos n'a remporté la Liga qu'à sa deuxième saison, Benzema et Kroos ont dû attendre leur troisième saison et Modric a dû attendre sa quatrième.

Même Zinedine Zidane, en tant que joueur, a dû attendre la campagne 2002/03 après son arrivée en 2001.