Real ? Barça ? Jimenez ne dirait pas non

L'international mexicain de 28 ans Raul Jimenez ne dirait pas non au FC Barcelone et au Real Madrid en cas d'offre.

On commence à parler de l'homme aux 13 buts et 6 passes décisives en 29 matches avec dans de très grands clubs européens. Et ce dernier ne ferait pas la fine bouche si une grosse écurie venait taper à sa porte.

«Je dois rester calme. Si les gens parlent de moi (ailleurs), c'est parce que je montre de bonnes choses. J'aimerais continuer en . Je suis heureux, je me suis adapté et j'aime l'idée d'y rester. Si demain on me dit qu'une offre du ou du arrive, c'est évident que je ne laisserai pas passer une telle opportunité. Mais si je reste ici, je me battrai pour la Ligue des Champions et des objectifs importants", a ainsi confié Jimenez.

"Je pense que j'ai pris la bonne décision, de venir à Wolverhampton. La chose la plus importante à faire est de laisser la porte ouverte pour tout. Je suis ouvert à tout ce qui peut arriver mais cela ne m'empêche pas de dormir», a ajouté le joueur mexicain au micro de ESPN.