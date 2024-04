Rashford se rapproche du PSG !

Marcus Rashford a peut-être besoin de changer d'air pour retrouver son meilleur niveau, selon la légende de Manchester United Wayne Rooney.

L'international anglais n'est plus que l'ombre du joueur qu'il était la saison dernière, lorsqu'il avait inscrit 30 buts pour les Red Devils. Comme le reste de l'équipe de Manchester United, Rashford n'a pas été à la hauteur pendant la majeure partie de la saison.

Le joueur de 26 ans a connu une campagne désastreuse tant sur le plan personnel qu'au niveau du club, même s'il n'a pas été aidé par des escapades en dehors du terrain, comme sa cuite à la tequila à Belfast, qui l'a amené à se faire porter pâle pour le match de FA Cup de Man Utd face à Newport County.

Un coup de pied au cul ?

Rashford a été sévèrement critiqué cette saison, et pour cause. C'est un enfant du pays et, sur le papier, l'un des meilleurs joueurs des Red Devils. Sa forme pourrait s'avérer cruciale pour le maintien d'Erik ten Hag à la tête de United au-delà de cette saison et il appartiendra au Néerlandais d'essayer de tirer le meilleur de Rashford. Si cela ne tenait qu'à Roy Keane, l'ailier recevrait un "bon vieux coup de pied au cul". Wayne Rooney, un autre joueur des Red Devils, n'est pas sûr que la solution au manque de forme de Rashford soit aussi simple.

L'article continue ci-dessous

Les spéculations autour de l'avenir de Rashford sont allées bon train ces derniers mois. Après des liens avec le PSG en tant que remplaçant potentiel de Kylian Mbappé, on dit maintenant que United envisage de recruter Rafael Leao, ce qui signifierait certainement la fin de Rashford à Old Trafford. Pour Rooney, quitter le club pourrait être la meilleure option pour Rashford. "Il a connu une saison très difficile. Nous savons tous qu'il a les capacités et tous les attributs pour devenir un joueur de classe mondiale", a-t-il déclaré à Premier League Productions.

"C'est ce qui est frustrant. La saison dernière, il a marqué beaucoup de buts. Mais cette saison, il n'a pas progressé. Il n'a pas l'air heureux quand il joue. On se demande si la meilleure solution pour lui est de quitter le club et de prendre un nouveau départ. Mais c'est un gars de Manchester. J'aimerais qu'il reprenne sa carrière au club, qu'il marque des buts et qu'il essaie d'aider le club à gagner des trophées. Mais il a certainement connu une saison difficile".