Rashford, Arsenal entre dans la danse

Marcus Rashford fait face à un avenir incertain à Manchester United et l'international anglais a été fortement lié à un possible départ cet été.

Le joueur de 26 ans a été très critiqué pour ses performances depuis le début de la saison et la presse locale croit savoir que Man Utd est ouvert à la vente de Rashford si la bonne offre arrive cet été. Selon le Telegraph, seuls trois joueurs de l'effectif des Red Devils sont considérés comme intouchables - Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho et Rasmus Hojlund - et le club est prêt à écouter les offres pour tous les autres joueurs.

Rashford a été associé à un transfert estival au Paris Saint-Germain, en tant que remplaçant de Kylian Mbappé, tandis qu'Arsenal a également été présenté comme une destination potentielle pour la star anglaise. Cependant, il est peu probable qu'il rejoigne le nord de Londres cet été.

Arsenal dans le coup ?

Le journaliste d'Arsenal Charles Watts a déclaré à CaughtOffside : "Le nom de Rashford semble apparaître à nouveau sur les médias sociaux en relation avec Arsenal. Il n'y a pas vraiment de liens en termes de transfert, mais cela semble être un sujet de discussion parmi les fans de temps en temps.

"Nous devrons attendre et voir si son avenir se situe loin d'Old Trafford, mais s'il part, je ne vois pas Arsenal comme une destination possible. Il a un gros salaire et je ne vois pas Arsenal s'en approcher. Un attaquant capable de jouer large est certainement une priorité pour Arsenal, mais je ne pense pas que ce soit Rashford. Il est vrai qu'Arteta a montré avec le travail qu'il a fait pour redresser Kai Havertz qu'il peut revitaliser des carrières qui semblaient commencer à stagner et je n'ai aucun doute qu'il pourrait probablement faire la même chose avec quelqu'un comme Rashford. Cela dit, je ne pense pas que Rashford vaille la peine d'être recruté". Rashford a inscrit sept buts et délivré deux passes décisives en 31 matches de Premier League cette saison, et son contrat actuel à Old Trafford court jusqu'en 2028 après qu'il a signé un nouveau contrat l'été dernier.