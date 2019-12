Rakitic à la Juventus dès le mois de janvier ?

Le milieu croate du FC Barcelone pourrait prendre la direction de Turin dès le prochain mercato si l’on en croit ce que révèle la presse italienne.

La de Turin est contrainte de faire sans Sami Khedira pendant trois mois minimum. Le milieu allemand a subi une opération du genou, et son retour sur les terrains ne pourra avoir lieu avant le printemps prochain. D’ici là, les décideurs de la Vieille Dame ne comptent pas rester les bras croisés. Le quotidien « La Stampa » affirme que l’objectif de la direction est de faire signer un nouveau milieu de terrain en janvier.

Les champions d’ viseraient deux éléments principalement. Le premier c’est Ivan Rakitic. Cela fait un moment que le vice-champion du monde figure dans leur viseur et ils seraient désormais disposés à matérialiser leur intérêt. Le dossier ne sera cependant pas simple à conclure. Le Croate est toujours sous contrat avec Barcelone et les responsables blaugrana n’ont pas l’intention de le céder pour des miettes malgré qu’il ait perdu la confiance d’Ernesto Valverde. Par ailleurs, il y a la concurrence d’autres clubs. L’ , l’Atlético et le seraient également intéressés par le natif de .

La piste Tonali plus que jamais d’actualité

Outre Rakitic, la Juventus songerait également à Sandro Tonali. Goal révélait récemment l’intention de la Vieille Dame sur le prometteur milieu de Brescia. L’idée initiale était de l’enrôler l’été prochain en déboursant jusqu’à 50M€ pour ses services. Mais désormais, ils pourraient accélérer et tenter d’arracher ce joyau dès la mi-saison.

Enfin, la Juventus penserait à relancer Emre Can. Le milieu international allemand n’a quasiment pas joué depuis l’entame de l’exercice en cours. Il n’entre pas dans les petits papiers de Maurizio Sarri. Cependant, face au manque d’options dans ce secteur, le technicien italien va être contraint de revoir ses plans.