La Juventus prête à miser 50M€ sur Sandro Tonali

Les champions d'Italie sont disposés à fructifier leur intérêt envers l'étoile montante de Brescia, le prometteur Sandro Tonali.

La prépare ses plans de transferts en pensant surtout au futur et sa cible préférentielle est le milieu de terrain de Brescia, Sandro Tonali. Pour attirer ce dernier dans le Piémont, ils seraient disposés à payer 50 millions d'euros.

Les Bianconeri sont conscients de la nécessité de travailler à long terme en matière de recrutement lors des prochains mercato. Et pour cela, ils comptent miser sur des jeunes brillants ayant déjà fait leur preuve dans l'élite italienne. Tonali, un milieu défensif de 19 ans et qui s'est attiré des regards admiratifs de la part de nombreuses écuries européennes, entre certainement dans cette catégorie. Beaucoup le désignent même comme le digne successeur d'Andrea Pirlo.

C’est ainsi que Goal a appris que l’international italien, qui jouit d’une excellente réputation dans son pays, était devenu une cible prioritaire pour les décideurs de Turin. Le directeur sportif de la Juve, Fabio Paratici, est prêt à donner l'impulsion financière nécessaire pour amener l'un des meilleurs espoirs du football italien dans un club qui a dominé la scène nationale ces derniers temps.

Tonali est un joueur que les Turinois surveillent de près depuis ses débuts en pro à 17 ans en Serie B en août 2017. Ayant depuis lors évolué sur la scène internationale avec plusieurs capes honorées avec La Nazionale, il est clair que ce ne sera qu'une question de temps avant qu'une opération à plusieurs millions d'euros ne soit effectuée le concernant. L’été 2020 pourrait être marqué par la ruée vers la signature de Tonali, et la Juventus ayant l’intention de se placer en tête de la file.