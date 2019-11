Mercato - Devenu indésirable au Barça, Rakitic serait dans le viseur de la Juventus

La Juventus seraient disposée à accueillir Ivan Rakitic dès le prochain mercato hivernal, selon la presse catalane.

Barcelone exigerait 40 millions d'euros pour Ivan Rakitic, soit le même prix que l'été dernier. Le Croate a un contrat jusqu'en 2021 en Catalogne et dispose d'un salaire élevé. "6,5 millions d'euros", selon les évaluations de la chaîne espagnole Movistar+.

Des indemnités conséquentes et forcément propices à refoidrir les quelques courtisans du milieu de terrain croate. Mais selon les informations du quotidien Sport, la pourrait une formule idoine afin d'accueillir le vice-champion du monde.

Le quotidien Sport indique ce mercredi que la Vieille Dame serait disposée à réaliser l'opération sous la forme d'un prêt avec option d'achat lors du prochain mercato d'hiver. Le club piémontais serait néanmoins soumis à une autre condition : dégraisser son effectif, et si possible trouver un point de chute au milieu allemand Emre Can, déjà sur le départ l'été dernier.

La Juve devra se montrer persuasive car l' serait aussi enclin à accueillir l'ancien sévillan, dont l'expérience au plus haut niveau est très bien perçue.

Le Croate a disputé 10 matchs cette saison, mais n'a accumulé que 255 minutes de jeu. Les supporters Blaugrana veulent que Rakitic continue et joue un rôle au sein du Barça, mais au centre du pré, l'effectif redouble de qualité avec Busquets, Arthur et De Jong titulaires alors que Sergi Roberto et Arturo Vidal attendent sur le banc.