Juventus, Paratici écarte un départ de Cristiano Ronaldo : "Il veut gagner un Ballon d'Or ici"

Le directeur sportif des Bianconeri a déclaré qu’il n’y avait aucune chance pour que l’attaquant quitte Turin.

La fait front commun derrière Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais n'est pas au mieux de sa forme ces dernières semaines et n'est pas à son avantage lors de ses sorties sous les couleurs de la Juventus, bien qu'il ait renouer avec le chemin des filets ce week-end avec un but sur penalty contre . Le quintuple Ballon d'Or a été élu meilleur joueur de pour la saison 2018-2019 ce lundi soir et a été soutenu par ses coéquipiers et dirigeants.

Au micro de Sky Italia, le directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici a écarté un possible départ de Cristiano Ronaldo cet hiver ou l'été prochain, alors que des rumeurs évoquaient un départ du Portugais après sa mauvaise forme récente : "Il voulait ce prix (de meilleur joueur de ) car il est ambitieux et il veut montrer qu'il est aussi le meilleur ici. À notre avis, il mérite le Ballon d’Or. Il sera à la Juventus la saison prochaine, sans aucun doute. Il veut gagner un autre Ballon d’Or avec nous et nous le soutenons".

"Nous n'achèterons personne en janvier"

Un peu plus tôt dans la saison, le directeur sportif du champion d' en titre avait déjà pris la défense de l'international portugais et démenti les rumeurs de départ, au mois d'octobre dans les colonnes de Marca : "Cristiano Ronaldo est très concentré sur ses objectifs actuels et je ne le vois pas du tout quitter la Juve en fin de saison prochaine, ni même après. Il est sous contrat, nous sommes heureux de l'avoir et il est heureux à la Juve".

Fin novembre, Fabio Paratici avait également tenu à rassurer l'opinion publique, les supporters et les médias concernant la relation entre Maurizio Sarri et le Portugais au micro de Sky Sports : "Il y a une bonne entente entre Sarri et Ronaldo. Vendredi, ils ont parlé et décidé de poursuivre sur cette voie pour la guérison et pendant ce temps s'entraîner, parce qu'au cours des 15-20 derniers jours il ne s'est pas entraîné de manière continue".

Après la cérémonie récompensant les meilleurs joueurs de Serie A de la saison passée, le directeur sportif de la Juventus a évoqué les autres dossiers chauds du club italien : "Nous n'achèterons personne en janvier, et nous n'allons pas non plus vendre de joueurs, à l'exception peut-être de Mandzukic. Une prolongation de contrat de Paulo Dybala ? Nous ne parlons pas d'un renouvellement de contrat, nous en parlerons au moment opportun".