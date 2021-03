Le Borussia Dortmund a presque signé Kylian Mbappé gratuitement en 2016

Début 2016, le Borussia Dortmund espérait enrôler la jeune pépite française de l'ASM. Finalement, Kylian Mbappé avait préféré rester en Principauté.

Sven Mislintat a révélé que le Borussia Dortmund avait presque signé Kylian Mbappé gratuitement en 2016. Le natif de Bondy, aujourd'hui star du Paris Saint-Germain, est rapidement devenu l'un des talents les plus convoités du football européen après avoir fait ses débuts en équipe première pour Monaco en décembre 2015.

À la fin de sa première saison au Stade Louis II, toute une série de grands clubs avaient manifesté leur intérêt pour le Français. Et selon, Sven Mislintat, le Borussia Dortmund qui figurait clairement dans la liste, placé pour enrôler celui qui était alors un jeune espoir. L'ancien recruteur du BVB a expliqué les raisons de l'échec.

"Nous n'avions aucune chance de gagner cette course"

"C'était vraiment dommage que nous n'ayons pas pu faire venir Kylian. Il était [disponible] gratuitement à un moment donné et il y avait beaucoup de prétendants. Mais nous n'avions aucune chance de gagner cette course", a-t-il déclaré au podcast Kicker meets DAZN. "Si vous aviez pu voler Mbappé à Monaco gratuitement à l'époque, cela aurait bien sûr été un méga-accord", a ensuite ajouté l'ancien recruteur, qui peut forcément regretter de ne pas être parvenu à faire venir la star française en Allemagne.





Monaco a réussi à conserver Mbappe pour la saison 2016-17, qui s'est avérée mémorable pour la formation française. Sous la direction de Leonardo Jardim, Monaco a accédé au titre de Ligue 1 tout en progressant jusqu'aux demi-finales de la Ligue des champions, Kylian Mbappé marquant 26 buts en 44 matches.

Depuis, l'international tricolore n'a cessé de progresser, et porte aujourd'hui fièrement les couleurs du Paris Saint-Germain et de l'Équipe de France. Il a notamment été sacré Champion du Monde en 2018 et même buteur en finale face à la Croatie (4-2). Éliminé par ce même Kylian Mbappé la saison dernière en Ligue des Champions, le Borussia Dortmund peut toutefois se consoler avec la présence dans ses rangs de l'impressionnant Erling Haaland, autre crack mondial en attaque.