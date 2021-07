"Quelle signature !" - Ferdinand valide l'arrivée annoncée de Varane

Rio Ferdinand, ancien défenseur emblématique des Red Devils, s'est félicité de l'arrivée imminente du Français Raphaël Varane à Manchester United.

Manchester United a conclu un accord pour signer le défenseur français Raphaël Varane en provenance du Real Madrid, Goal est en mesure de confirmer. Il semblerait que les deux clubs ont conclu un accord de 48 millions d'euros pour l'international tricolore, dont le transfert deviendra effectif dès que le joueur aura passé sa visite médicale.



Varane deviendra alors la deuxième signature majeure de United de l'été après l'arrivée de Jadon Sancho. Ce dernier avait été arraché à Dortmund pour 85M€. Les négociations entre les deux clubs ont connu de sérieuses avancées au cours du week-end. Après que les termes personnels de l'engagement aient été validés, un accord final concernant l'indemnité de transfert a aussi été trouvé lundi. L'accord est désormais soumis à un examen médical. En somme, ce n'est plus qu'une question de temps.

Rio Ferdinand ne boude pas son plaisir

En Angleterre, l'arrivée du Français est accueillie comme une merveilleuse nouvelle par les supporters de Manchester United. À l'image de Rio Ferdinand, ancien défenseur emblématique des Red Devils, qui se félicite de voir celui qui a tout remporté avec la Maison Blanche rebondir chez les pensionnaires d'Old Trafford.

"Quelle signature ! Il y a eu des discussions sur le marché des transferts depuis son ouverture, ça doit venir du joueur. Il devait vouloir partir et faire partie du nouveau Man United, du projet en cours. l'arrivée de Sancho, le talent qu'ils ont là, la possibilité de jouer aux côtés de (Harry) Maguire après qu'il ait si bien réussi à l'Euro ont probablement joué un rôle", s'est exprimé l'ex-défenseur central, heureux de voir les dirigeants mancuniens parvenir à boucler un transfert de cette envergure.

"Cette fois, ils se sont affirmés, ils sont allés chercher leur homme et ils l'ont eu", a souligné Rio Ferdinand. Après le RC Lens et le Real Madrid, l'international tricolore va découvrir le troisième club de sa carrière riche en trophées. Mais aussi un nouveau championnat, réputé plus physique que la Liga. Adaptation.