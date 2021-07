Manchester United annonce officiellement Jadon Sancho

Après l'accord de principe pendant l'Euro 2020, Manchester United a officiellement annoncé l'arrivée de Jadon Sancho, en provenance de Dortmund.

Manchester United a finalisé la signature de Jadon Sancho en provenance du Borussia Dortmund pour un montant de 85 millions d’euros.

L'international anglais, qui faisait partie de l'équipe des Trois Lions qui a perdu en finale de l'Euro 2020, devient la première signature d'Ole Gunnar Solskjaer de l'été après avoir passé avec succès un examen médical et accepté les conditions personnelles pour rejoindre les Red Devils.

Et avec Manchester United ayant maintenant confirmé que le transfert est bouclé, Sancho s'ajoutera à une impressionnante ligne d'attaquants à Old Trafford qui comprend des joueurs comme Marcus Rashford, Edinson Cavani, Mason Greenwood et Anthony Martial.

Combien Manchester a-t-il payé ?

Après une longue saga de transfert qui a commencé il y a plus d'un an, ManU a finalement convenu d'un montant avec Dortmund pour l'ailier droit plus tôt ce mois-ci. Il est entendu que l'accord entre les deux parties est d'un peu moins de 85 millions d’euros sans bonus.

Le club mancunien a tenté de faire venir Sancho l'été dernier, mais les deux clubs étaient très éloignés sur leur évaluation et, finalement, aucun accord n'a pu être trouvé.

L’Anglais a finalement exprimé son désir de revenir en Premier League, le PDG de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, confirmant le 1er juillet que le club de Bundesliga autorisait à contrecœur Sancho à partir.

Il a signé un contrat de cinq ans avec l'option pour une année supplémentaire.

This is his home.

This is where he belongs.



Jadon Sancho is 𝗨𝗡𝗜𝗧𝗘𝗗.#MUFC x @Sanchooo10 pic.twitter.com/LAIBn7ie7V — Manchester United (@ManUtd) July 23, 2021

Qu'est-ce qui a été dit?

Dans une déclaration confirmant sa signature, il a déclaré: "Je serai toujours reconnaissant à Dortmund de m'avoir donné l'opportunité de jouer au football en équipe première, même si j'ai toujours su que je retournerais un jour en Angleterre."

"La chance de rejoindre Manchester United est un rêve devenu réalité et j'ai hâte de jouer en Premier League. C'est une équipe jeune et je sais qu'ensemble, nous pouvons faire quelque chose de spécial pour apporter le succès que les fans attendent. Je suis impatient de travailler avec le manager et son équipe pour développer davantage mon jeu. "

De son côté, Solskjaer a ajouté: "Jadon incarne le type de joueur que je veux amener au club, c'est un joueur qui entre dans les meilleures traditions de Manchester United. Il fera partie intégrante de mon équipe pour les années à venir et nous avons hâte de le voir s'épanouir. Ses records de buts et de passes décisives parlent d'eux-mêmes et il apportera également un rythme et un flair formidables ainsi que de la créativité à l'équipe."

"Old Trafford lui donnera la plate-forme dont il a besoin pour libérer son talent inexploité et se produire au plus haut niveau. Pour un joueur de son âge, Jadon a déjà réalisé beaucoup de choses et a montré le courage d'aller faire ses preuves à l'étranger. J'ai hâte d'accueillir Jadon dans l'équipe alors que nous nous préparons pour la nouvelle campagne."

Quand rejoindra-t-il ses coéquipiers ?

Sancho faisait partie de l'équipe d'Angleterre de Gareth Southgate pour le championnat d'Europe de cet été et est donc en vacances.

Tous les joueurs impliqués dans une compétition internationale cet été (Euro, Copa Americ) ont bénéficié de trois semaines de congé depuis leur dernier match, ce qui signifie que Sancho pourrait s'entraîner avec ses nouveaux coéquipiers au cours de la première semaine d'août.