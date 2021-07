INFO GOAL - Le Real Madrid et Manchester United avancent pour Varane

Dans le viseur de Manchester United, Varane devrait bien être mancunien. Le Real Madrid s’est fait une raison et demande 50 millions d’euros.

L'accord entre le Real Madrid et Manchester United pour Varane (28 ans) n'allait pas se conclure en début de semaine, comme cela avait été publié, mais on s'attend à ce qu'il puisse au moins se remettre sur les rails tout au long de la prochaine. Au cours des dernières heures, il y a eu des progrès très importants et l'optimisme est de mise entre les parties.

Les deux clubs ont convenu qu'une partie d'échecs dans laquelle Manchester United profite de sa position avantageuse pour serrer le Real Madrid, qui, ne pouvant pas renouveler le Français, veut le vendre cet été, ne convient ni à l'un ni à l’autre.

La relation entre les deux entités est magnifique et avance à un très bon rythme pour parvenir à une entente pour le champion du monde avec la France en 2018, dont le contrat chez les Merengue se termine en 2022.

L'offre faite à Varane avant l'Euro n'a pas eu l'effet escompté pour le Real Madrid, qui a depuis confirmé que le défenseur partirait dans les mois suivants. Le '5' n'a pas demandé plus d'argent et c'est peut-être pour cette raison qu'il n'y a pas eu de deuxième tentative.

Il n'a jamais communiqué officiellement son intention de partir, mais à la Casa Blanca, les dirigeants étaient conscients que son souhait était depuis longtemps de vivre une expérience en Premier League. C'est la raison principale de sa décision et, en ce sens, la proposition des pensionnaires d'Old Trafford pour cinq saisons, jusqu'en 2026, a fini de le convaincre.

Le Real Madrid a rejeté la première offre

La signature, encore avec d'importants points à conclure, pourrait être réalisée pour un montant compris entre 45 et 55 millions d'euros. Le chiffre idéal pour le Real Madrid était de 70, mais le club a vite vu que ce montant, en raison de la crise du Covid-19 et de la situation contractuelle de Varane, était hors du marché. Malgré cela, il a rejeté la première proposition britannique et est prêt à accepter pour 50-55 millions. Dans ces montants, la question d’un départ sera plus que jamais d’actualité.

Pendant ce temps, Varane, qui a laissé la résolution de son cas entre les mains de ses agents et des dirigeants car l'un de ses principaux objectifs était de partir en gentleman par respect pour "son" équipe et Florentino Pérez, reste calme à Madrid.

Vendredi, il a rejoint la pré-saison avec Ancelotti, qui est informé à la minute des négociations. Le joueur, faute d’entraînement comme d'autres de ses coéquipiers, ne s'est pas rendu à Glasgow pour le match amical de ce dimanche. Très probablement, le troisième capitaine d'aujourd'hui, signé en 2011 pour environ 10 millions d'euros, a déjà joué son dernier match en blanc...