Les discussions Dybala-Juventus accélèrent, son agent est en Italie

Jorge Antun, l'agent de Paulo Dybala, est arrivé en Italie. Les négociations avec la Juventus pour une prolongation de contrat démarrent.

Renouveler le contrat de Paulo Dybala. Voilà l'une des grandes priorités que la Juventus Turin s'est fixée lors de ce mercato estival. Le club transalpin veut en effet verrouiller le champion argentin, évitant ainsi la possibilité que celui-ci, dans quelques mois, puisse s'entendre avec d'autres clubs gratuitement car en fin de contrat.

Comme on le sait, en effet, le contrat qui lie la 'Joya' à la Vieille Dame expirera le 30 juin 2022. Ainsi, trouver un accord pour une prolongation dans les plus brefs délais est donc devenu une nécessité. Les premiers contacts avec l'entourage du joueur ont déjà commencé il y a quelques temps, mais les négociations vont s'accélérer.

L'agent de Dybala est arrivé en Italie

L'agent de Paulo Dybala, Jorge Antun, est arrivé en Italie précisément pour parler avec les représentants de la Juventus. Néanmoins, il devra désormais respecter une période de quarantaine qui durera dix jours, ce qui signifie que, comme l'exige le protocole, il ne pourra rencontrer physiquement la direction de la Juventus début août.

Mais visiblement, ce lourd protocole sanitaire n'est pas de nature à bousculer les choses. Et pour cause, les parties s'entendront au cours de ces journées et poursuivront les négociations avec l'intention de comprendre si et où un accord peut être trouvé. La Juve vise un accord, tandis que Dybala sait que cela peut être le premier "match fondamental" de ce qui doit être la saison de la rédemption. Ces derniers mois, l'ancien de Palerme a été moins décisif et performant qu'à ses débuts à Turin.

Annoncé dans le viseur de nombreux grands clubs européens, le milieu offensif argentin va donc enfin prolonger son contrat du côté de la Vieille Dame ? Si les informations vont en ce sens depuis plusieurs semaines désormais, force est de constater que les négociations allant en ce sens n'ont jamais été aussi concrètes.