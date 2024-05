Quand Sancho met une vitesse à Messi

Jadon Sancho a imité Lionel Messi en réalisant une performance époustouflante lors de la victoire du Borussia Dortmund sur Paris en demi-finale de C1.

Sancho était en grande forme lorsque Dortmund s'est imposé 1-0 au Signal Iduna Park à l'aller, grâce à un but de Niclas Fullkrug à la 35e minute. Le joueur prêté par Manchester United a réalisé une performance exceptionnelle et est devenu le premier Anglais à effectuer 11 dribbles ou plus dans un seul match de Ligue des champions, et le premier à le faire en demi-finale depuis Lionel Messi contre Manchester United en 2008, qui en avait effectué 16.

Au cours d'une période morose à United, où il a inscrit 12 buts, Sancho n'a jamais réussi à effectuer plus de sept dribbles en un seul match en 58 apparitions en championnat, mais il l'a fait contre le PSG en l'espace de 30 minutes.

Sancho dans la forme de sa vie

Contre le PSG, Sancho est le joueur qui a gagné le plus de duels (13), effectué le plus de dribbles réussis (12) et créé le plus d'occasions (3).

Dortmund affronte Augsbourg en Bundesliga ce week-end avant le match retour de la semaine prochaine contre le PSG dans la capitale française, ce qui donnera à Sancho une nouvelle occasion de se mettre en valeur.