Quand la blessure de Dembélé gâche le transfert d'un autre joueur

Ousmane Dembélé n'aurait pas respecté le protocole médical du Barça et selon SPORT, cela pourrait coûter très cher au club catalan.

Ousmane Dembélé a une déchirure de 4 centimètres au biceps fémoral de la jambe gauche et sera indisponible pour les cinq prochaines semaines. Une bien piètre nouvelle pour le Barça alors que Lionel Messi et Luis Suarez sont toujours blessés, que Philippe Coutinho a rejoint le et que Malcom est parti lui aussi cet été, direction le Zenit.

Seul Antoine Griezmann est disponible devant pour Ernesto Valverde alors que Dembélé est tancé car selon SPORT, le staff médical du Barça avait demandé au numéro 11 barcelonais de passer faire des tests médicaux le samedi 17, soit le lendemain de sa blessure contractée face Bilbao. Un rendez-vous que n’a pas honoré Dembélé, qui a préféré prendre un vol pour se rendre au et même passer la nuit à l'aéroport pour être certain de ne pas rater son vol.

Mais là où le Barça l'a vraiment mauvaise, toujours selon la même source, c'est que la blessure de Dembélé devrait faire manquer à Rafinha son transfert cet été. Le Brésilien était sur le départ ces dernières semaines, mais il est entré en jeu après la blessure de Luis Suarez à San Mames et avait été parmi les meilleurs joueurs de son équipe.

Très proche de Valence, le joueur polyvalent de 26 ans devrait désormais être forcé de rester en Catalogne. Ernesto Valverde est également un grand fan de Rafinha qui pourrait militer pour le faire rester toujours d'après la presse locale.

Dembélé aussi devrait rester à Barcelone comme l'a fait savoir son représentant :"Malgré les sollicitations de plusieurs grands clubs européens, Ousmane est convaincu d'être au sein du plus grand d'entre eux et tout y est réuni pour qu'il s'y épanouisse. Ousmane est conscient de ce qu'il doit accomplir au quotidien pour faire de son aventure barcelonaise une pleine réussite. Malheureusement, sa blessure vient le stopper momentanément dans sa motivation de faire une grande et belle saison, symbolisée par sa reprise anticipée d'une semaine. Mais cela n'a aucune incidence sur sa soif de réussite et il est persuadé de revenir au plus vite", a en effet indiqué son agent, Moussa Sissoko, dans des propos relayés par L'Equipe mardi.