Barça, Dembélé n'a aucune envie de partir selon son agent

L'agent d'Ousmane Dembele est monté au créneau pour calmer les rumeurs faisant état de velléités de départ de la part de son client.

Ousmane Dembélé, absent pour cinq semaines à la suite d'une lésion musculaire à la cuisse gauche,a été souvent mentionné dans le cadre d'un échange avec le Parisien Neymar.

Mais Dembélé ne devrait pas quitter la Catalogne cet été. C'est en tout cas l'avis de son représentant, Moussa Sissoko, qui a été très clair sur le futur immédiat de son client et sur ses projets :

« Je souhaitais clarifier de manière ferme et définitive la situation d'Ousmane Dembélé. Il n'envisage pas un seul instant de quitter le . C'est la ligne de conduite fixée depuis plusieurs mois maintenant et aucun élément n'est ou ne sera susceptible de nous en faire dévier. Ousmane se sent parfaitement bien au sein du club et il reste dans sa détermination à s'y imposer sur le long terme", a-t-il assuré, tout en citant des sollicitations extérieures prestigieuses.

"Malgré les sollicitations de plusieurs grands clubs européens, Ousmane est convaincu d'être au sein du plus grand d'entre eux et tout y est réuni pour qu'il s'y épanouisse. (...) Malheureusement, sa blessure vient le stopper momentanément dans sa motivation de faire une grande et belle saison, symbolisée par sa reprise anticipée d'une semaine. ", a ajouté Sissoko dans des propos relayés par L'Equipe.

"Évoluer au sein d'un club aussi prestigieux et ambitieux que le FC Barcelone implique une concurrence de nature à faire progresser et sublimer n'importe quel joueur. C'est en tout cas le point de vue ancré dans l'esprit d'Ousmane. Il est Barcelonais et il le restera à 1 000 % avec la ferme volonté d'honorer les couleurs du club ! », insiste l'agent.