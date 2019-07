PSG/Barcelone : Thiago Silva et Marquinhos recadrent sèchement Messi en lui rappelant la remontada

Lionel Messi, qui avait émis des soupçons de corruption par rapport au succès du Brésil, a été recadré par les 2 défenseurs du PSG.

Les propos véhéments de Lionel Messi après la petite finale, samedi soir, ne sont pas passés inaperçus. Dans une tirade qui ne lui ressemble pas, le quintuple Ballon d'Or avait fustigé l'arbitrage de la Copa America, estimant que "tout était fait pour que le gagne", entre colère et ironie.

Copa America - Plus irritable que jamais, Lionel Messi a dévoilé une autre facette de sa personnalité

"Je dis toujours la vérité et je suis honnête, c’est ce qui me fait rester calme, si ce que je dis affecte et qu’il y a des répercussions, cela n’est pas de ma faute. Je pense que ce qui s’est passé est à cause de ce que j’ai dit. (...) Nous ne devions pas faire partie de cette corruption, de ce manque de respect pour la Coupe entière. Nous étions là pour plus. La corruption, les arbitres et tout ce qui ne permet pas aux gens de participer au football, le spectacle, ça le gâche un peu. Il ne fait aucun doute que tout est fait pour le Brésil, j’espère que le VAR et l’arbitre n’influenceront pas la finale et que le pourra concourir normalement", avait-il tonné.

Silva : "Lors du 6-1, la prestation de l'arbitre avait été ridicule"

Dans les rangs de la Seleçao, cette sortie n'a pas été digérée. Après le sélectionneur des Auriverde Tite, qui a exigé "plus de respect" de la part de la star, ce sont Thiago Silva et Marquinhos, impeccables de bout en bout dans cette Copa America, qui ont recadré le maître à jouer argentin. Les deux défenseurs centraux se sont notamment appuyés sur la prestation ratée de l'arbitre de la fameuse remontada en 2017 (6-1).

La très grosse sanction qui pourrait mettre fin à la carrière internationale de Messi

"C’est difficile de commenter parce que parfois quand vous perdez, vous concentrez votre attention sur les autres. Je pense qu’il ne l’a pas fait par méchanceté, mais nous sommes tristes (de ses déclarations) parce que lors du 6-1 face au Barça (avec le PSG lors de la fameuse remontada, ndlr), la prestation de l’arbitre a été ridicule de mon point de vue. Mais nous n’avons fait aucune déclaration sur un arbitrage en faveur du Barça. Il faut respecter l’histoire. Nous avons cinq étoiles (de champions du monde) et aucune d’entre elles n’a été volée", a ainsi lâché Thiago Silva devant les journalistes.

WTF - L'Argentine intégrée à l'UEFA ? La confédération européenne livre sa réponse

Marquinhos : "Il a perdu, il doit accepter et avaler sec !"

Un argumentaire similaire à celui de son compère en chanière centrale, Marquinhos, aussi admiratif du joueur qu'agacé par ses propos polémiques. "C’est dommage. Cette déclaration qu’il a faite est frustrante, surtout pour le joueur qu’il est censé être, un joueur admiré par tous les joueurs contre ou avec qui il joue. C’est une bonne personne, mais ses déclarations ont été malheureuses et nous les joueurs brésiliens, on n’a pas aimé ça. Nous avons su perdre en Coupe du Monde face à la . Il y a aussi eu des erreurs d’arbitrage en sa faveur avec Barcelone et peut-être avec sa sélection, mais je ne l’ai pas entendu parler de corruption à ce moment-là. Messi a perdu, il doit accepter et avaler sec. Il doit savoir perdre ".