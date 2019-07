Juventus Turin - Le transfert de Matthijs de Ligt finalisé cette semaine

Selon les informations de Goal, le champion d'Italie devrait conclure l'arrivée de Matthijs de Ligt dans la semaine.

Depuis l'ouverture du marché des transferts, et même bien en amont de celle-ci, il ne se passe pas une journée sans que le nom de Matthijs de Ligt ne fasse le tour de la chronique mercato des différents médias. Et pour cause, le très courtisé défenseur de l' Amsterdam, âgé de seulement de 19 ans, est annoncé comme un véritable crack en devenir. Il n'en fallait pas moins pour susciter l'intérêt des plus grands clubs européens.

Et qui dit joueur très courtisé, dit concurrence sur le dossier, qui plus est quand l'agent du joueur n'est autre que Mino Raiola, habitué à faire monter les enchères pendant de longues semaines afin de vendre ses prospects aux plus offrants. Ainsi, Matthijs de Ligt a d'abord été annoncé proche du où s'est engagé son compatriote en la personne de Frenkie de Jong, puis au Paris Saint-Germain, et enfin à la Turin.

Mino Raiola : "Nous adoptons une approche professionnelle"

Si la Vieille Dame semble proche de boucler le dossier, force est de constater qu'un accord tarde à être trouvé. Depuis plusieurs jours, les négociations entre le Champion d' et l'Ajax Amsterdam peinent à se concrétiser, la première offre turinoise, estimée à 55 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus, ayant été refusée par le récent demi-finaliste de la Ligue des Champions, qui attendrait 75 M€ minimum pour son capitaine.

Ce lundi, dans les colonnes du journal De Telegraaf, le sulfureux Mino Raiola s'est chargé de faire le point sur le dossier, rassurant tout son monde sur la mentalité exemplaire du principal intéressé. "Il ne va pas sécher l’entraînement ou faire des choses comme ça, ce n’est pas son style. Nous adoptons une approche professionnelle. Oui, c’est vrai que De Ligt a un accord avec la Juventus et on espère que son club sera bientôt d’accord avec elle. Des accords ont été conclus avec Matthijs et l’Ajax est responsable de la manière dont le club va gérer cela", a prévenu l'agent.



Selon les informations récoltées par Goal, le Champion d'Italie, déjà tombé d'accord avec le joueur sur la base d'un salaire annuel de 12 millions d'euros, ferait actuellement le forcing afin de conclure l'arrivée de Matthijs de Ligt dans la semaine. Après avoir proposé 65 millions d'euros pour enrôler l'international hollandais, la confiance est de mise pour parvenir à un accord avec l'Ajax Amsterdam dans le courant de la semaine.