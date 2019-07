La très grosse sanction qui pourrait mettre fin à la carrière internationale de Messi

Le virtuose argentin fait face à une possible sanction qui menace de détruire son héritage en sélection.

Leo Messi et la sélection argentine, une histoire d'amour tumultueuse, shakespearienne et au dernier acte qui s'éloigne inexorablement du happy end. Après un nouvel échec en Copa America 2019 marqué par les protestations et autres cris d'orfraie venant du numéro dix de l'Albiceleste et concernant un arbitrage prétendument en faveur de l'hôte brésilien, Messi fait face à une sanction gargantuesque qui menace de tacher à l'encre aussi indélébile qu'indigent son héritage.

Une suspension allant jusqu'à deux ans ?

En effet, après ses accusations très crues sur la prétendue "corruption" de l'édition 2019 du tournoi continental sud-américain, la star du Barça, qui a dévoilé une autre facette de sa personalité cet été, pourrait bien être suspendue deux ans.

Une sanction aussi étendue verrait certainement Messi abandonner définitivement la sélection argentine et laisser un héritage amer et surtout, rachitique au niveau des trophées récoltés là où un Cristiano Ronaldo a remporté déjà deux trophées majeurs avec le avec la Ligue des Nations 2019 et l'Euro 2016. Pour rappel, Messi a déjà quitté l' à deux reprises avant de se raviser.

Un petit rappel des faits s'impose : après avoir accusé la confédération du CONMEBOL d'être "corrompue" suite à la débâcle brésilienne en demi-finale, Messi a poussé le vice jusqu'à boycotter la cérémonie de remise des médailles après le succès de l'Argentine face au samedi soir dans le match pour la troisième place."Tout est mis en place pour que le l'emporte (en finale, ndlr). En espérant que les arbitres et la VAR n'influençeront pas les choses et laisseront le avoir sa chance, mais c'est très peu probable", avait ainsi tonné La Pulga, samedi soir.

Si le CONMEBOL décide faire respecter son réglement, Messi serait privé de toute compétition internationale lors des deux années à venir. On parle de la Copa America 2020 prévue en... Argentine (et ), mais aussi, et surtout, du Mondial 2022 au . Shakespeare n'auait pas pu rêver meilleur, ou pire en l'occurrence, acte final.