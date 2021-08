PSG, vente de maillots record pour Messi

Une semaine après sa signature au PSG, Lionel Messi a pu constater sa popularité avec une vente de maillots record pour un démarrage.

Le PSG est entré dans une nouvelle dimension depuis mercredi dernier. Après s’être fait une place dans le gratin européen depuis l’arrivée des investisseurs qataris en 2011, le club parisien a pris un nouveau virage avec l’arrivée de Lionel Messi.

Ayant profité de la situation du Barça et de son incapacité économique à pouvoir prolonger la Pulga, le PSG a sauté sur l’occasion et a ficelé la plus grande arrivée du football français en l’espace de quelques jours.

Un recrutement record que certains supporters du PSG ont encore du mal à se remettre mais qui a également déclenché une vague d’enthousiasme dans toute l’Île de France. Accueilli comme une véritable rock-star, Messi a avoué avoir été surpris par tout cet amour et a promis de faire tout son possible pour le rendre, tandis que les fans du Barça sèchent encore leurs larmes.

L'article continue ci-dessous

L’arrivée de Lionel Messi va coûter cher au PSG avec un salaire annuel net estimé à 40 millions d’euros mais le club parisien peut se frotter les mains. En attirant dans ses filets, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, il s’est offert une magnifique vitrine, en même temps que le Qatar qui ne pouvait rêver mieux comme publicité à un peu plus d’un an de la Coupe du Monde 2022.

C’est d’ailleurs une véritable ras de marée qui a plongé les boutiques officielles du PSG que ce soit dans les commerces ou sur internet. En l’espace de quelques heures, le maillot parisien frappé du numéro 30 qu’arborera Messi sur les pelouses de Ligue 1 a été en rupture de stock, certains avançant même le chiffre du million de maillots vendus. Une version contestée par le PSG, qui confirme malgré tout un démarrage record.

"C'est dingue de sortir des chiffres pareil. Oui le trend de vente a été phénoménal, mais on est très loin du million de maillots vendus, a expliqué Fabien Allègre, directeur de la diversification de la marque PSG à L’Equipe. Le deal avec Messi s'est fait très rapidement, ce n'est pas quelque chose que l'on a pu anticiper. Alors oui on reste agile, mais on doit faire avec les temps de fabrication de notre partenaire. Que ce soit Nike, Adidas ou Puma, ils ont tous la même approche concernant la production et le nombre de maillots mis sur le marché. On n'est pas des magiciens."