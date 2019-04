PSG : un titre et encore tant de questions

Le PSG est officiellement Champion de France depuis dimanche et beaucoup de questions restent en suspens pour la suite.

Il était temps. Après avoir raté le coche contre (2-2), et sombré littéralement à Lille (1-5) puis à Nantes (2-3), le a enfin terminé le travail dimanche. Champion avant même de battre Monaco (3-1), le PSG s'est offert son deuxième titre de la saison après le Trophée des champions. Le huitième titre de champion de de l’histoire du club, et le sixième depuis l’arrivée des Qataris. Un trophée qui vient confirmer la domination parisienne dans l'Hexagone, avec plusieurs records encore à battre et seulement quatre défaites en , dont deux en moins d'une semaine. Mais des questions restent en suspens pour la suite afin de continuer à rêver plus grand.

Antero Henrique devrait rester

Cette saison, la situation d’Antero Henrique est souvent revenue au cœur des débats. Il a été question de ses difficultés à répondre aux exigences de l'entraîneur. Thomas Tuchel a même implicitement émis des doutes le concernant. L’hiver dernier, par exemple, il réclamait deux milieux en renfort. Il n’en a eu qu’un avec Leandro Paredes, et a vu Adrien Rabiot et Lassana Diarra retirés de sa liste de choix. Pourtant, selon plusieurs échos concordants, il n’est pas question d’un départ d’Henrique. Le directeur sportif devrait rester aux côtés du Président Nasser Al-Khelaïfi et ainsi conserver ses fonctions, à moins d’une contre-indication du board au , ce qui ne serait pas la tendance aujourd'hui.

Tuchel a déjà montré son agacement

La relation entre Antero Henrique et Thomas Tuchel s’est quelque peu apaisée ces dernières semaines. Le coach s'est rapproché de l'agent Pini Zahavi, proche du Portugais. Mais les récentes sorties du technicien ont mis en exergue un problème profond qui nécessitera à coup sûr des ajustements dès cet été. Avec les nombreuses blessures et l’enchaînement des matches, le PSG s'est retrouvé avec un effectif réduit à une période de la saison où elle aurait pu jouer très gros, à savoir une place dans le dernier carré de la . Au lieu de ça, elle va maintenant se projeter sur la finale de la face à Rennes le 27 avril prochain. Le dernier grand défi de la saison.

Le mercato d’été, le vrai chantier

Viendra ensuite le mercato d'été avec plusieurs mouvements attendus tant au niveau des départs que des arrivées. Paris espère quelques rentrées d’argent d'ici juin et a déjà vendu Giovani Lo Celso pour près de 25 millions d'euros. Plusieurs joueurs se trouvent aussi en fin de contrat. Des situations à régler (Alves, Buffon) pour Antero Henrique dont la mission sera la refonte de l’effectif avec des moyens limités, d'autant que la direction ne semble pas vouloir tout changer. En interne, certains tirent même globalement du positif de cette saison. "L’accident" contre ne devrait pas remettre tout à plat, et l'ambition d'une certaine continuité devrait ainsi rythmer l'avenir.