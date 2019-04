PSG - Lo Celso : Le Betis Séville lève l'option d'achat (25 M€) !

Le club andalou a fait savoir qu'il avait levé l'option d'achat pour recruter définitivement le milieu de terrain du PSG, actuellement en prêt.

Giovani Lo Celso va rester au la saison prochaine. Arrivé au PSG en janvier 2017, le milieu de terrain avait été prêté en l'été dernier avec une option d'achat estimée à 25 millions d'euros (dont 3 déjà réglés au moment du prêt). L'international argentin (12 sélections) va donc s'engager avec le club andalou jusqu'en 2023.

📣 OFICIAL | El #RealBetis ejerce la opción de compra por Giovani Lo Celso 🤗👏



➡️ https://t.co/t4s7Wasd16#LoCelso2023 pic.twitter.com/lhVNhW4mRa — Real Betis Balompié (@RealBetis) 16 avril 2019

15 buts et 4 passes décisives en 40 matches avec le Betis

"Le Real Betis a exercé l'option d'achat dont il disposait pour Giovani Lo celso, jusqu'alors joueur du ", fait savoir le club sur son site internet ce mardi. "Le club vert et blanc a rendu effectif le transfert définitif du milieu de terrain argentin, qui signe un nouveau contrat pour poursuivre à Heliópolis jusqu'en 2023."

"Giovani Lo Celso est arrivé au Real Betis au début de la saison actuelle, prêté par le Paris Saint-Germain. Depuis son arrivée, il est devenu l'un des piliers de l'équipe. Lors de la saison en cours, Lo Celso a joué un total de 40 matches avec le maillot vert et blanc, lors desquels il a inscrit 15 buts et délivré quatre passes décisives. Il est actuellement le meilleur buteur de l'équipe toutes compétitions confondues", précise le club sévillan.

Avec le Betis, Lo Celso a atteint les seizièmes de finale de la 2018-2019, perdus contre Rennes (3-3, 1-3). Il avait alors marqué à la fois à l'aller et au retour.

En , les Sévillans occupent la 9e place (43 points) à six matches de la fin du championnat. Ils pointent à six unités de Valence et de la 6e place, dernière qualificative pour la prochaine édition de la C3.