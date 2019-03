PSG, Dani Alves encore loin d'une prolongation

Contrairement aux rumeurs qui ont circulé, il n'est pas encore sûr que Dani Alves va rempiler avec le PSG à l'issue de la saison en cours.

À Paris depuis 2017, le Brésilien Dani Alves verra son contrat dans la capitale française arriver à expiration en juin prochain. Il y a quelques jours, et devant les prestations convaincantes réalisées par l'ancien barcelonais depuis son retour de blessure, des rumeurs d'une prolongation à venir sont apparues dans la presse. Mais celles-ci ne concorderaient pas totalement avec la réalité.

Si Alves est bien en négociations avec ses décideurs pour un nouveau bail, pour l'instant il n'y a aucun accord de trouvé. Et il n'est pas sûr que les deux parties parviennent à trouver un terrain d'entente, si l'on en croit ce que révèle Le Parisien.

Par ailleurs, Dani Alves a lui-même démenti sur les réseaux sociaux l'existence d'un deal. En réponse à un tweet de l'ESPN , qui annonçait une signature imminente, il a posté des émojis avec un air songeur et interloqué. Il n'est pas besoin d'être un génie pour décrypter cette réaction.

Attiré par la ?

L'international auriverde, qui est actuellement blessé et éloigné des terrains pour un mois, ne serait pas convaincu que son avenir se situe à Paris. Depuis l'élimination prématurée essuyée en Ligue des Champions, le Brésilien et son clan commencent à explorer d'autres options, comme celle qui consiste à tenter un challenge en Premier League. Là, où le double champion d'Europe n'a encore jamais évolué.

Concernant son indisponibilité et qui l'a privé d'un retour en sélection, Dani Alves a préféré positiver. Sur Instagram, il a posté le message suivant : " Notre métier est comme un triathlon ; peu gagnent, beaucoup courent et d’autres rien… Pour être l’un de ces rares vainqueurs, sois fort, sois prêt, aussi coûteux que cela soit, payes-en le prix et fais en sorte que cela en vaille la peine. Là où certains voient les ténèbres, je vois l’occasion de fermer les yeux et de me renforcer pour une nouvelle aube". Un état d'esprit louable, surtout pour un joueur qui se trouve plus proche de la fin de sa carrière que de son début.