Nantes-PSG (3-2) - Manque d'envie et état d'esprit : au PSG, y'a comme un hic

Les joueurs du PSG ont complètement sombré dans l'attitude mercredi à Nantes (3-2). Un match raté... encore un, dans une période plus que difficile.

Il suffisait d'une victoire au PSG pour valider son titre de Champion de . Encore raté ! Mercredi, à Nantes (3-2), l'équipe ultra-remaniée de Thomas Tuchel est passée à côté, montrant des signes inquiétants dans l'état d'esprit et l'attitude. Tout le contraire des Canaris, exemplaires par leur abnégation et leur volonté. "On a très mal joué, a mérité de gagner. On peut même s'estimer heureux de ne pas perdre 4 ou 5-1", lâchait à juste titre Thomas Tuchel après la rencontre.

"On peut défendre les joueurs, mais là ce n'est pas possible"

L'entraîneur allemand ne cachait pas son agacement, et contrairement à dimanche après (1-5), ce n'est pas la palanquée d'absents, mais l'état d'esprit du groupe qui était pointé du doigt en premier lieu. "On peut faire des erreurs et défendre les joueurs si on joue avec la bonne mentalité, qu'on a faim et qu'on joue notre football. Mais là, ce n'est pas possible", analysait-il à chaud. Preuve des difficultés qu'il peut rencontrer en ce moment pour motiver ses troupes.

Au point d'imaginer que les Parisiens ont lâché dans les têtes ? Ce qui pourrait expliquer les récentes contre-performances de l'équipe... Le coach allemand n'a pas souhaité aller sur ce terrain, parlant comme souvent en ce moment d'interprétations auquels il ne peut juste pas répondre.

"Je suis réaliste, je regarde la performance, tactiquement et techniquement, mais je ne fais pas l'interprétation qu'on a lâché, disait Thomas Tuchel. Le constat est tel que certains observateurs - Tuchel le premier - parlaient de la pire performance du depuis l'arrivée de son entraîneur.

Le besoin de forces vives se fait ressentir et le retour de joueurs cadres se fait pressent. La possibilité d'un retour de Neymar dimanche contre a été évoquée par Le Parisien. Ce à quoi Tuchel a répondu : "Beaucoup de choses sont possibles, mais je ne peux pas savoir". Le groupe cherche son second souffle, avec en tête les derniers points pour le titre mais aussi la finale de contre Rennes. L'autre rendez-vous de cette fin de saison pour les Parisiens. Un rendez-vous qui va arriver vite maintenant.

Benjamin Quarez, au Stade de La Beaujoire.