PSG - Tuchel et la rotation Areola-Buffon : "On ne peut pas continuer comme ça"

Le coach du PSG veut prendre une décision au sujet de la rotation entre les deux gardiens.

L'alternance observée entre les deux gardiens, Alphonse Areola et Gianluigi Buffon, ne sera pas gardée en vue de la saison prochaine.

C'est ce qu'a indiqué Thomas Tuchel, le coach du PSG, en conférence de presse avant la rencontre à Angers.

"On ne peut pas continuer comme ça, nous sommes sûrement le premier club dans l'histoire à avoir fait ça. Ce n'est pas possible de continuer comme ça, ça l'a été juste parce que Gigi et Alphonse sont des gars extraordinaires, les deux ensemble nous on toujours poussé.

"On ne va pas changer l'un ou l'autre, je ne peux pas le dire parce que ce n'est pas décidé mais on ne changera pas tous les 3 matches. Rien n'est encore décidé."

Tout reste donc à faire pour le poste de gardien de but au sein du club francilien.