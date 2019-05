PSG - Thomas Tuchel : "On a besoin de beaucoup de joueurs à beaucoup de postes"

En conférence de presse avant le match face à Angers samedi, Thomas Tuchel a de nouveau envoyé quelques messages concernant l'avenir.

Pouvez-vous faire un point sur l'état du groupe avant le déplacement à Angers ?

Kylian est suspendu, Meunier n'est pas disponible. Kimpembe ne s'est pas entraîné hier et avant hier et Kehrer a seulement fait un entraînement, rien n'est sûr pour lui. Tous les autres sont là.

Il reste trois matches avant la fin de la saison, qu'est-ce que voux attendez de ces rencontres ?

L'objectif c'est de nous améliorer encore, de montrer une autre énergie, une autre qualité. Nous ne sommes pas satisfaits de nos dernières performances. Il y a beaucoup de raisons qu'on peut aussi comprendre mais le championnat n'est pas fini. On a changé notre mentalité à l'entraînement et j'attends que mon équipe reste comme ça.

Quel est votre sentiment sur la réforme de la et la réaction de Noël Le Graët vis à vis de la position du PSG ?

Je suis très surpris qu'il commente les choses comme ça, ce n'est pas professionnel. Mais d'un autre côté je ne suis pas surpris de la part de la Fédération car jai déjà eu affaire à ce genre d'attitudes contre moi, mon staff ou le club. Ce n'est pas professionnel de mélanger les choses comme ça. Pour la C1 je n'ai pas d'avis car je n'ai pas de précisions sur la manière dont les changements se feraient.

Quels sont vos besoins pour le mercato de cet été ?

On a besoin de beaucoup de joueurs, je ne peux pas parler de mercato. Le président et le directeur sportif connaissent notre analyse qui n'a pas changé ces dernières semaines. L'analyse de la saison reste la même. On a fait de très bonnes choses pendant longtemps et là c'est une période un peu bizarre. On a besoin de beaucoup de joueurs à beaucoup de postes, des joueurs avec la capacité d'améliorer notre équipe. Des joueurs capables de jouer 50 à 60 matches dans la saison avec la même qualité, ce sont les profils que nous recherchons.

Comment analysez-vous la rotation faite sur le poste de gardien cette saison? Que fonctionnement adopterez-vous la saison prochaine ?

On ne peut pas continuer comme ça, nous sommes sûrement le premier club dans l'histoire à avoir fait ça. Ce n'est pas possible de continuer comme ça, ça l'a été juste parce que Gigi et Alphonse sont des gars extraordinaires, les deux ensemble nous on toujours poussé. On ne va pas changer l'un ou l'autre, je ne peux pas le dire parce que ce n'est pas décidé mais on ne changera pas tous les 3 matches. Rien n'est encore décidé.

Le leadership de Neymar a été évoqué ces derniers jours, peut-il porter le brassard de capitaine au PSG ?

Il y a beaucoup de façons de montrer son leadership, ce n'est pas seulement le fait d'être capitaine. Neymar n'est pas le même leader que Thiago, Marquinhos ou Buffon. C'est différent, il est un joueur très créatif, il peut être un leader avec sa créativité parce qu'il est courageux, il n'a jamais peur, il joue toujours offensif. Mais je suis très satisfait avec Thiago comme capitaine et Marquinhos comme vice-capitaine. Je ne change pas si ce n'est pas nécessaire.

Peut-il partir plus tôt pour rejoindre le en vue de la Copa America ?

C'est une décision du club parce qu'il n'est pas le seul à jouer la Copa. On doit décider ensemble, beaucoup de joueurs ont le même défi. C'est le club qui doit décider.