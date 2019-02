PSG - Thomas Tuchel : "La Coupe de France est une compétition très importante pour nous"

L'entraîneur parisien s'est exprimé à la veille du quart de finale de Coupe de France contre Dijon. Il a notamment fait le point sur les blessés.

Le PSG accueille Dijon en quart de finale de Coupe de France, ce mardi soir (21h). Un match important pour les Parisiens, éliminés à ce même stade de la compétition par Guingamp en Coupe de la Ligue, au mois de janvier dernier. Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel s'est projeté avec ambition sur la rencontre, sans oublier de faire le point sur les blessés.

"C'est une compétition importante pour nous, un grand défi", a-t-il dit par rapport à cette Coupe de France, que le PSG ambitionne de remporter pour la 5e fois consécutive. Avant de continuer, fier des résultats récents de son équipe : "Nous savourons en ce moment. C'est le travail qui permet avant tout de mériter ces instants. Je suis très satisfait de cette équipe. Moi et mon staff sommes très contents du groupe pour le travail fourni."

Un joueur, brillant lors de ses dernières sorties, a notamment reçu les louanges de son entraîneur : "Kylian Mbappé est un joueur exceptionnel. Il doit encore s'améliorer bien sûr, mais je suis tellement heureux qu'il fasse partie de mon équipe."

Thomas Meunier de retour, Marquinhos laissé au repos

Alors que les matches s'enchaînent pour les Rouge et Bleu et que se profile le huitième de finale retour de Ligue des champions contre Manchester United (mercredi prochain à 21h), Thomas Tuchel continue de gérer les temps de jeu de ses joueurs. Samedi dernier contre Nîmes, Angel Di Maria et Presnel Kimpembe notamment avaient été laissés au repos.

Ce sera au tour de Marquinhos cette fois-ci. "Marquinhos est toujours motivé et prêt à jouer, mais il doit se reposer quelques jours", a ainsi estimé l'entraîneur allemand, qui pourra en revanche compter sur le retour de Thomas Meunier, victime d'une commotion cérébrale le 9 février dernier contre Bordeaux. "Nous avons une réunion après pour savoir qui sera disponible pour demain. Je pense que Thomas Meunier sera prêt à jouer, Thilo Kehrer et Ángel [Di Maria] aussi. Thomas Meunier s'est très bien entraîné avec nous ces derniers jours, contre Nîmes c'était un peu tôt."

Il a enfin fait le point sur la guérison de deux blessés de longue date : Neymar et Edinson Cavani, déclarant espérer un retour rapide de ce dernier. "[Edinson] Cavani va s'entraîner avec l'équipe cette semaine. Actuellement, il discute avec le médecin. Pour demain en Coupe de France face à Dijon, il sera trop court. Il s'est entraîné très dur, de manière très professionnelle. J'espère qu'il jouera samedi à Caen."

Pour Neymar, actuellement au Brésil pour continuer ses soins, aucune date de retour précise n'est pour le moment avancée. "On s’écrit et je sais qu’il est bien au Brésil, j’en suis sur. C’est bien pour lui et pour nous c’est important qu’il rentre avant Manchester et qu’il soit là pour nous aider et nous soutenir contre Manchester. C’est une phase importante pour qu’il revienne avec beaucoup de force. J’espère qu’après Manchester, il pourra recommencer à s’entraîner et nous aider sur le terrain", a toutefois souhaité Thomas Tuchel.