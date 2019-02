PSG - Neymar va poursuivre son traitement au Brésil

Dans un communiqué officiel, le PSG a indiqué que sa superstar allait poursuivre son traitement au Brésil.

Comme l'année passée, Neymar devrait faire un crochet dans son pays natal afin de soigner sa blessure, bien que la durée, le timing et le contexte diffèrent. Le Paris Saint-Germain a en effet indiqué ce mercredi soir dans un communiqué officiel que son numéro 10, blessé au cinquième métatarsien, allait poursuivre ses soins au Brésil. Il s'y rendra pour une dizaine de jours selon le club de la capitale, et décollera ce jeudi.

"Neymar Jr va poursuivre son traitement au Brésil sous le contrôle du département médical du PSG. Dans le cadre du traitement conservateur de sa lésion du cinquième métatarsien droit, le Paris Saint-Germain a décidé d’envoyer Neymar Jr au Brésil pour une dizaine de jours. L’attaquant international brésilien partira ce jeudi, accompagné d’une équipe médicale du Club, afin de poursuivre un traitement spécifique et programmé après les soins déjà reçus à Paris, ainsi qu’à Barcelone, depuis la fin du mois de janvier. Le Paris Saint-Germain manifeste à nouveau son soutien le plus entier à Neymar Jr et lui souhaite de conserver la forte détermination qui est la sienne depuis le début de sa convalescence".

Pour rappel, Neymar a déjà fait plusieurs aller-retours à Barcelone pour faire des injections afin de suivre le protocole de soins défini pour son traitement, qui lui permet d'éviter une opération et de revenir plus rapidement sur les terrains.

Blessé le 23 janvier dernier en coupe de France contre Strasbourg, l'international auriverde a beaucoup communiqué sur son état physique et moral, depuis. La durée d'indisponibilité communiquée début février par le club parisien faisait état de dix semaines d'absence, impliquant un retour mi-avril. Un timing serré pour disputer d'éventuels quarts de finale de Ligue des champions les 9 et 10 avril pour les matches aller, 16 et 17 avril pour les matches retour.

Mais Neymar semblait s'être fixé cet objectif. Le meneur de jeu parisien a indiqué que l'évolution de sa blessure était très positive. Rafael Martini, l'un des spécialistes en charge de son traitement a précisé qu'après le troisième voyage à Barcelone programmé pour une dernière injection de cellules souches et de plasma enrichi en plaquettes, la semaine passée, l'objectif était bien de viser un retour en quart de finale de la Ligue des champions si le PSG, bien parti après sa victoire à l'aller (2-0) devait éliminer Manchester United. "On fait des traitements pour accélérer le processus et on est très contents des résultats. Je suis trop pressé de revenir et de refaire ce que j'aime le plus au monde : jouer au foot", avait quant à lui affirmé le Brésilien. Une échéance qu'il ne commencera à entrevoir qu'après son retour du Brésil, nouvelle (et dernière ?) étape de sa période de convalescence.