PSG, Mbappé prend son record avec philosophie

Plus jeune joueur à atteindre le cap des 50 buts en L1 ce samedi, Kylian Mbappé ne s'est pas enflammé.

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 22 réalisations en seulement 20 matches, Kylian Mbappé a inscrit ses 50ème et 51ème buts dans l'élite ce samedi, contre Nîmes, en reprenant un centre précis d'un plat du pied parfait (une situation qu'il affectionne de plus en plus), d'abord, puis en concluant parfaitement un contre express sur une longue course.

En franchissant ce cap symbolique, le numéro 7 du club de la capitale inscrit un nouveau record à sa belle collection puisqu'il devient tout simplement le plus jeune joueur français de l'histoire à atteindre les 50 buts en Ligue 1, à 20 ans, 2 mois et 3 jours.

L'ancien monégasque a affiché sa joie à sa manière, c'est à dire avec beaucoup de recul et de philosophie, après la rencontre. « Je travaille tous les joueurs pour essayer d'aider mon équipe au maximum, et de me faire plaisir aussi. Le foot, ça reste du plaisir, et de marquer des buts, battre des records, c'est ce qui m'anime donc je suis très content », a-t-il indiqué en zone mixte au micro de Canal + au terme de la rencontre avant de s'étendre sur ses chiffres impressionnants.

«Je pars du principe qu'un jour quelqu'un viendra et fera mieux. Il faut toujours essayer d'aller le plus haut possible sinon un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va te dépasser. Je voulais le 52e but aussi, pour le ballon (promis à celui qui réussit un triplé) », a-t-il ajouté.

Double buteur face au Nîmes Olympique ce samedi (3-0), Kylian Mbappé s'est aussi fait remarquer en se voyant refuser un but inscrit... de la main.

"Je lui ai dit tout de suite : 'Dis-le, il y a la VAR. Sans la VAR, si tu veux le cacher tu pouvais'. Je pense qu’il savait qu’il n’aurait pas le ballon et il a joué comme ça mais il a dit tout de suite à l’arbitre que c’était main", a d'ailleurs raconté son coéuipier Marco Verratti à ce sujet dans des propos rapportés par le quotidien Le Parisien.