PSG, Sergio Ramos veut "repartir de zéro"

La nouvelle recrue parisienne, Sergio Ramos, a indiqué qu’elle ouvrait le nouveau chapitre de sa carrière avec beaucoup d’humilité.

Sergio Ramos est la dernière recrue phare du PSG. Après avoir tout connu et tout remporté au Real Madrid, le défenseur espagnol débarque dans la capitale française avec le statut d’une vedette. Mais, il ne se considère pas comme tel. Loin s’en faut. Il arrive chez les vice-champions de France avec le désir de gagner sa place et justifier sa valeur sur le terrain.

« Je veux repartir de zéro, faire les choses avec beaucoup d’humilité, beaucoup de travail, beaucoup d’efforts et beaucoup d’engagement. C’est ce qui me définit le mieux. (…) Je pense que je peux apporter l’expérience, la maturité, le travail, la constance, le sacrifice », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur le site du PSG. Un discours séduisant et qui va certainement plaire à son nouveau coach, Mauricio Pochettino.

L’Andalou s’est d’ailleurs dit impatient de travailler avec le technicien argentin, et ce pour de nombreuses raisons : "Parce que ça joue en contre-attaque, avec un jeu direct, un jeu rapide".

« Ça ne peut qu’être un mariage parfait »

L’ancien capitaine merengue a aussi révélé pourquoi il a accepté le challenge parisien, alors qu’il avait d’autres possibilités à sa disposition. "Ce que j’ai le plus remarqué dans ce club, c’est sa solidité, la soif de gagner que les joueurs ont. Ils veulent venir dans un club comme celui-ci. Ils ont déjà disputé la finale de la Ligue des champions, ils sont très proches de pouvoir la gagner et c’est quelque chose qui m’attire. Ça ne peut qu’être un mariage parfait. Si je peux y contribuer, ce serait merveilleux pour moi. C’est un rêve de penser à gagne ma cinquième Ligue des champions et la première pour notre club".

A Paris, et comme ce fut déjà le cas dans son précédent club, Ramos sera entouré d’autres grands joueurs. L’équipe francilienne est outillée pour aller loin dans toutes les compétitions. L’intéressé s’en réjouit, mais, avec le vécu qui est le sien, il sait que cela n’offre aucune garantie. « J’ai aussi ressenti que j’allais pouvoir jouer avec de grands joueurs et dans un projet sportif avec beaucoup d’envies. Nous sommes dans un club qui vous oblige à tout gagner. Après, dans le football, beaucoup de choses peuvent toujours arriver. Il existe de nombreux facteurs et de nombreux petits détails qui font que le résultat va dans un sens ou dans l’autre. Nous devons penser à gagner et à tout donner », a-t-il conclu.