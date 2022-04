PSG : Sergio Ramos sifflé, Pochettino demande du respect

Mauricio Pochettino a insisté sur le fait que Sergio Ramos mérite plus de "respect" après que la star du Paris Saint-Germain a été sifflée par une partie des supporters au Parc des Princes. Ramos a rejoint le PSG sur un transfert gratuit après avoir mis fin à sa carrière de 16 ans au Real Madrid l'été dernier, mais sa première saison en France est décevante.

Ramos sifflé, Pochettino demande du respect

Le joueur de 36 ans est revenu de ses problèmes de blessures pour faire une apparition contre Lorient dimanche, mais il n'a pas reçu un accueil chaleureux de la part des supporters franciliens. Pochettino a fait entrer Ramos pour les 18 dernières minutes de la victoire 5-1 du PSG, qui marquait seulement sa sixième apparition toutes compétitions confondues.

Ramos a été hué par les supporters lorsqu'il est entré sur le terrain, au grand dégoût de Pochettino, qui pense que les fidèles du PSG évacuent encore leurs frustrations après l'élimination précoce du club en Ligue des champions. "Les sifflets pour Sergio Ramos ? Nous sommes tous concernés, je pense que c'est la frustration des fans pour le résultat de la Ligue des champions, je ne pense pas que ce soit dirigé contre lui", a déclaré le patron du PSG.

Clap de fin pour l'Argentin ?

"C'est un grand champion, il mérite le respect comme tous les joueurs du PSG", a ajouté l'Argentin, sous pression depuis la défaite du PSG en Ligue des champions contre le Real Madrid, et qui pourrait quitter son poste en fin de saison. L'Argentin a également été fortement lié à Manchester United, et admet qu'il n'est pas sûr d'aller jusqu'au bout de son contrat au Parc des Princes. "S'il est possible de rester au PSG la saison prochaine ? Pour le moment, je ne discute pas de mon avenir avec les dirigeants du club", a-t-il confié.

"Il me reste un an de contrat, mais il est important d'analyser avant de prendre une décision et après bien sûr, nous respecterons aussi la décision prise par le club pour l'avenir. Ce qui arrivera arrivera", a enfin conclu l'ancien de Tottenham. Bref, beaucoup d'incertitudes.