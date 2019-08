PSG - Sarabia : "Neymar est concentré malgré ce qui arrive"

Le milieu offensif, arrivé à Paris cet été en provenance de Séville, est revenu sur la situation du Brésilien, qui souhaite lui retourner en Espagne.

Pablo Sarabia, l'une des nouvelles recrues du PSG, s'est confié dans une interview pour l'émission El Larguero , sur la radio espagnole Cadena Ser. Parmi les sujets abordés, il est notamment revenu sur son choix de quitter la , avant d'évoquer la situation de Neymar et son plaisir de s'entraîner avec un joueur comme Kylian Mbappé.

" Je l'ai dit à plusieurs reprises , j'ai beaucoup réfléchi avant de quitter Séville , a-t-il précisé. J'étais très heureux et je me sentais apprécié là-bas, mais il y a eu plusieurs propositions et celle qui m'a le plus attiré était celle du PSG. (...) Le club fait partie des cinq meilleures équipes d'Europe."

"J'aimerai toujours énormément Séville. Ce fut une décision personnelle. J'ai discuté avec Monchi [le directeur sportif, ndlr] et nous avons compris que c'était la meilleure décision."

"M'entraîner avec Mbappé est une des meilleures choses qui me soit arrivées"

L'Espagnol s'est également dit impressionné par Kylian Mbappé, qu'il côtoie désormais à l'entraînement. "M'entraîner avec Mbappé est l'une des meilleures choses qui me soient arrivées. Dès le premier jour, je me souviens que nous avons fait un petit match sur terrain réduit et en à peine trois minutes, il avait marqué deux buts. Je me suis dit : 'c'est de la folie'. S'entraîner avec de tels joueurs te sert à progresser."

Enfin, Sarabia n'a pu échapper à l'un des sujets brûlants de l'actualité de sa nouvelle équipe : la situation de Neymar. D'autant que le club aurait refusé une première offre conséquente de la part du Real Madrid . "Je le trouve tranquille , a-t-il estimé. Il s'entraîne bien et je crois qu'il est concentré malgré ce qui arrive. J'ai parlé avec lui et il me donne la sensation d'être tranquille.

"S'il m'a dit qu'il voulait partir ? Nous ne nous connaissons pas assez bien pour qu'il me le confie à moi. Je le vois à l'aise. Madrid ou Barcelone ? Je sais qu'il a déjà été au Barça, donc je dirais plutôt là-bas."