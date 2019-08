Mercato - Pablo Sarabia n'a pas hésité à rejoindre le PSG

Arrivé au PSG cet été en provenance du FC Séville, Pablo Sarabia s'est exprimé devant les journalistes ce samedi avant de débuter en Ligue 1.

Pablo Sarabia, l'une des recrues estivales du PSG, était présent en conférence de presse ce samedi avant la réception de Nîmes dimanche (21h) dans le cadre de la première journée de . L'occasion pour l'Espagnol de revenir sur son transfert.

"Je n'ai pas hésité", a-t-il confié. Il a également précisé que les premiers contacts avec le club francilien remontaient au début de l'été.

"La décision, je l'ai prise, car c'est un club important", a-t-il expliqué, exprimant sa volonté de "donner le maximum pour permettre à l'équipe d'accéder à la victoire."

Pablo Sarabia devrait faire ses débuts en dimanche contre Nîmes et ainsi avoir la confiance de son entraîneur Thomas Tuchel. Un coach avec lequel le courant semble passer : "Notre relation est très bonne. Je suis toujours en période d'adpatation, je cherche toujours à apprendre la langue. Je suis les conseils du coach et je vais essayer de les appliquer du mieux possible sur le terrain."

Avec en ligne de mire, donc, la réception du Nîmes Olympique au Parc des Princes.

Benjamin Quarez, à Saint-Germain-en-Laye.