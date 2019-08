PSG, Pablo Sarabia revient sur ses débuts en France

Le milieu de terrain espagnol est revenu sur son intégration au Paris Saint-Germain et a encensé son coéquipier, Kylian Mbappé.

Arrivé cet été au PSG pour 18 millions d'euros en provenance du , Pablo Sarabia a rapidement montré de belles promesses sous le maillot du club de la capitale. Le milieu offensif de 27 ans a profité de la préparation estivale pour s'imposer dans le onze de départ de Thomas Tuchel, ainsi que de l'absence de Neymar, et ne plus le quitter depuis. Titulaire face à Rennes et Nîmes, l'Espagnol monte en puissance et semble déjà adapté au PSG.

Interrogé sur les antennes de la radio espagnole Cadena Cope, Pablo Sarabia s'est exprimé sur son adaptation au PSG : "Je suis très heureux de pouvoir jouer avec ces joueurs et dans ce club. L’adaptation se passe très bien. Pouvoir jouer dans ce grand club et voir que tout va bien pour moi, c’est une double raison d’être très heureux. En , nous voulons grandir, mais nous aurions tort si nous ne pensons qu'à cet objectif".

"Mbappé est un des meilleurs du monde"

L'ancien du FC Séville a justifié son choix de rejoindre la capitale française : "Au début du mois de juillet, l’option est apparue. C’était une opportunité très importante, même si j’étais très heureux à Séville avec les gens, le club, pour le traitement que j’ai reçu, pour tout. Mais c’était un objectif personnel de se battre pour gagner des titres, de continuer à évoluer professionnellement et quand j’ai appris l’existence de cette option, je n’ai pas hésité".

Pablo Sarabia est revenu sur sa première au Parc des Princes : "J'avais déjà commencé la Super Coupe en tant que titulaire, j'ai été titularisé dès le premier match officiel, mon premier titre professionnel, c'était incroyable. À propos de la première en championnat, c'était impressionnant à cause de l'atmosphère, le premier match dans le stade. Nous jouons assez bien et nous en sommes satisfaits. Je suis déçu de ne pas avoir marqué pour mes débuts. Le gardien a réalisé un très bel arrêt. Mais les buts vont venir".

L'Espagnol a encensé Kylian Mbappé, son nouveau coéquipier, qui l'a déjà fortement surpris : "J’ai été très impressionné lors de son premier entraînement. Je savais qu’il était rapide mais pas à ce point ! Il est puissant et marque beaucoup de buts. C’est un des meilleurs au monde. J’ai été très surpris par son niveau personnel et par la grande ambition qu’il a. Il assume les responsabilités qu’il a au sein de l’équipe et est très fort mentalement".