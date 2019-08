PSG-Rennes - Thomas Tuchel : "Neymar est bien, je l'ai vu avec un bon état d'esprit"

L'entraîneur parisien était en conférence de presse ce vendredi à Shenzhen à la veille du Trophée des Champions contre Rennes.

Les Sudaméricains présents samedi ?

Thomas Tuchel : On peut l'imaginer, mais je dois attendre l'entraînement aujourd'hui. Ils sont biens, ils ont montré leurs qualités dès les premières minutes. C'est bien qu'ils soient là avec nous. On est arrivés depuis longtemps ici, ça a changé un peu l'atmosphère. Ils ont montré qu'ils avaient travaillé pendant les vacances. Je vais parler avec les joueurs pour demain (samedi) et on va trouver une solution.

L'évolution du club un an après son arrivée

Je parle un peu mieux le Français. Maintenant, on a notre structure, mais on doit encore faire certaines choses, travailler des détails. On doit retrouver notre spirit. Je connais les joueurs et c'est plus facile. On a un certain niveau, et le défi est de progresser encore.

Le poste de Mbappé

On ne peut pas utiliser Neymar, Julian Draxler et on doit décider si Pablo (Sarabia) ou Angel (Di Maria) joue à ce poste. On doit voir si Edi (Cavani) peut jouer 9, comme ça Kylian peut être un peu plus excentré à gauche. Il peut jouer aux deux postes et pour nous c'est bien.

Areola ou Trapp, n°1 ?

Je vais décider demain (samedi).

L'état d'esprit de Neymar

Je l'ai vu dans un bon état d'esprit. Vous l'avez vu à l'entraînement. Il était très bien, son état d'esprit était bon, mais c'est normal. Il aime le foot. Hier, le terrain était top, la température et la lumière aussi. Tout le monde aime ça. Malheureusement, Neymar est suspendu pour ce match. Malgré tout, c'est bien qu'il soit avec nous.

Paris favori ?

Je ne pense pas une seule seconde de cette manière. Je veux voir notre objectif, notre intensité et je veux que l'on joue avec la meilleure qualité possible. C'est la clé. Que les autres soient supérieurs ou inférieurs, avec des blessés ou non, ce n'est pas mon problème.

L'avenir de Jesé et Choupo-Moting

Je compte sur eux. Le mercato est toujours un moment où il faut être attentif. Maintenant, Choupo est là. Jesé est encore là, il a fait de bonnes choses jusqu'ici. Mais ce sont des choses entre les joueurs et le club. S'ils sont dans mon vestiaire, c'est ce que sont mes joueurs, et on travaille dur.

Benjamin Quarez, au Shenzhen Universiade Sports Center