PSG-Rennes : Mbappé, Kimpembe et Navas forfaits, Sarabia très incertain

Le coach du PSG Thomas Tuchel a annoncé une longue liste d'absents pour la réception de Rennes samedi. Kimpembe et Navas sont forfaits à leur tour.

Pas encore remis de sa blessure à la cuisse, Kylian Mbappé ne participera pas samedi au match du PSG contre Rennes à l’occasion de la 10e journée de . Son forfait a été confirmé par Thomas Tuchel ce vendredi.

Le champion du monde 2018 ne sera pas le seul à rater ce duel face aux Rennais. Marco Verratti, Neymar, Julian Draxler et Mauro Icardi sont toujours sur le flanc, tandis que Presnel Kimpembe et Keylor Navas ont également rejoint l’infirmerie. Pablo Sarabia est aussi très incertain.

L'article continue ci-dessous

"Presnel Kimpembe a pris un coup grave sur le cinquième métatarse, a expliqué Tuchel. Keylor Navas a des petits problèmes musculaires et sera absent. C'est probable aussi pour Pablo Sarabia, qui a également des douleurs musculaires."

Plus d'équipes

T.#Tuchel annonce que Presnel #Kimpembe et Keylor #Navas seront absents aussi demain contre Rennes :



❌ Kimpembe

❌ Navas

❌ Mbappé

❌ Neymar

❌ Icardi

❌ Verratti

❌ Draxler

❌ Bernat



Pablo Sarabia incertain #PSGSRFC @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) November 6, 2020

À noter que malgré son absence avec le PSG, Kylian Mbappé a tout de même été convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement de l'équipe de . Comme Neymar avec le . Une décision commentée par Tuchel en conférence de presse : "C’est le droit de l’équipe nationale. On ne peut rien faire. On a confiance pour qu’ils soient bien traités, qu’ils aient de bons soins et une bonne préparation."

Le sélectionneur brésilien Tite espère que Neymar sera rétabli pour le match contre l' le mardi 17 novembre. Didier Deschamps, lui, se montre confiant pour pouvoir compter sur Mbappé en vue des matches de face au (14/11) et la (17/11).