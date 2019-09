PSG-Real Madrid - En plus de l'émir, Neymar sera lui aussi présent en tribunes

Suspendu pour la rencontre entre le PSG et le Real Madrid ce mercredi soir (21h00), Neymar sera présent dans les tribunes du Parc des Princes.

Le grand soir est arrivé pour le . Plus de six mois après la désillusion de l'élimination face à Manchester United dès les huitièmes de finale de la compétition (2-0, 1-3), le club de la capitale retrouve la Ligue des Champions. Et de quelle manière, puisque c'est le et ses 13 titres de Champion d'Europe qui se présente au Parc des Princes ce mercredi soir (21h00). Premier match, première affiche de gala.



PSG-Real Madrid, l'émir du Qatar sera au Parc des Princes

Pour cette soirée de prestige, Tamim ben Hamad Al Thani, l'émir propriétaire du Paris Saint-Germain, qui déjeunera avec le président de la République Emmanuel Macron jeudi, sera présent dans les travées du Parc des Princes. Une pression supplémentaire pour les hommes de Thomas Tuchel, privés des attaquants Kylian Mbappé et Edinson Cavani, blessés, mais aussi et surtout du Brésilien Neymar, suspendu.

Neymar présent au Parc des Princes, au bon souvenir de Manchester

Ainsi, malgré un retour réussi samedi dernier face à Strasbourg (1-0), celui qui avait brillé en inscrivant un retourné acrobatique dans le temps additionnel devra se contenter d'assister à la rencontre en tribunes comme le rapporte le média RMC Sport ce mercredi, signe de son implication retrouvée dans le projet du PSG après le feuilleton de son départ avorté vers la Catalogne et le .​

Souhaitons à l'ancien joueur de Santos que la soirée se déroule d'une meilleure manière que celle du 6 mars dernier, face à . Pour rappel, furieux contre l'arbitrage et alors qu'il était blessé, Neymar avait laissé éclater sa frustration sur le bord de la pelouse, impuissant face à l'élimination de ses partenaires. Résultat des courses, une suspension de trois matches de Ligue des Champions, récemment réduite à deux.