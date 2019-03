PSG - Manchester United 1-3, nouveau cauchemar pour Paris

Sans être catastrophique, le PSG s'est encore fait éliminer de la C1 à un stade avancé (1-3). Les champions de France ont vécu le pire des scénarios.

1/8e de finale retour de la Ligue des Champions

PSG-Manchester United : 1-3

Buts : Bernat (2e); Lukaku (2e, 32e), Rashford (93e)

Cela devait être le match de la confirmation, celui qui allait permettre aux Parisiens de bomber encore plus le torse et s'affirmer comme les candidats au sacre continental. Il n'en a rien été. Lors de ce second duel face aux Mancuniens, les joueurs de Thomas Tuchel ont été trop fragiles derrière pour espérer connaître une soirée à sens unique. Pis, et alors qu'ils croyaient pouvoir s'en sortir malgré tout et se qualifier par la petite porte, ils ont vu le sort leur tourner le dos. Dans les ultimes instants du match, une main de Presnel Kimpembe a provoqué un pénalty suite au recours à la VAR. Et celui-ci fut fatal, plongeant le Parc dans un profond désarroi.

Y avait-il pire scénario possible pour Paris ? Assurément pas. Car, et contrairement à ce qui avait été le cas il y a deux ans contre Barcelone, Paris n'a pas été ridicule. Certes, la deuxième période n'a pas été aussi enlevée que la première mais à aucun moment de la partie les Français n'ont été inférieurs à leurs opposants. Et c'est ce qui fait que l'élimination est encore plus dure à digérer.

Des boulettes qui se payent cash

La rencontre a très mal commencé pour les Parisiens, comme un signe avant-coureur de ce qu'allait être cette soirée. Il ne s'est écoulé que deux minutes de jeu avant l'ouverture du score des Anglais. Une passe en retrait mal appuyée de Thilo Kehrer a été exploitée par Romelu Lukaku (2e), qui a su échapper à Thiago Silva et devancer Gianluigi Buffon pour pousser le cuir dans les buts vides. Avec une pareille entame, le scénario catastrophe s'est vite dessiné et le spectre de la "remontada" a rejailli.

Sûrs d'abord de leurs forces et de leur capacité à réagir, les Parisiens n'ont pas douté après ce coup dur. Ils se sont vite ressaisis et à la 12e minute cette attitude positive a été récompensée par une égalisation signée Juan Bernat. Libre au second poteau, l'Espagnol est venu reprendre un service à l'aveugle de Kylian Mbappé. Les pendules ont été remises à l'heure.

A 1-1, le match est devenu celui que tout le monde augurait, à savoir de l'attaque-défense avec une domination totale des locaux (87% de possession à la 25e minute). Supérieurs techniquement et convaincants collectivement, les joueurs de la capitale ont repris totalement l'ascendant. Une mainmise qui aurait dû déboucher sur un second but des Rouge et Bleu. Or, ils n'ont pas su concrétiser cette belle période, à l'instar de Bernat qui a manqué le doublé (21e) et de Di Maria (22e). Paris a raté le coche, et Paris s'est ensuite fait surprendre. A la demi-heure du jeu, une nouvelle erreur individuelle est venue plomber les champions de France (30e).

La bévue est venue de Buffon cette fois-ci. Malgré tout son talent et son immense expérience, l'Italien s'est loupé sur un arrêt à la suite d'un tir de loin de Marcus Rashford. Et, en vrai renard des surfaces, Lukaku en a profité pour le punir et mettre le doublé. En faisant preuve d'un froid réalisme, MU s'est retrouvé de nouveau devant et à un but de la qualification, alors qu'il n'a pas forcément tout fait pour. Les Parisiens, eux, avaient la tête dans le sceau, en dépit d'un contenu qui était tout sauf alarmant.

Une fin de match calamiteuse

Au retour des vestiaires, Paris est reparti de l'avant et en s'attelant cette fois à un peu mieux défendre que durant le premier acte. Les locaux ont eu la bonne idée de rester haut sur le terrain et fermer les couloirs pour empêcher les Anglais de plonger dans le dos. Toutefois, n'ayant pas réussi à se mettre à l'abri, ils sont restés sur le fil jusqu'au bout, à craindre un troisième but des visiteurs. Il y a bien eu quelques offensives sur les buts adverses, mais rien de significatif à l'exception d'un duel de Mbappé face à De Gea (84e) où l'attaquant parisien s'est pris les pieds dans le tapis au moment de conclure. Un raté qu'on a cru sans conséquence mais la fin de match a réservé ce tournant inattendu et si douloureux pour les locaux.

Alors qu'on entrait dans le temps additionnel et sur ce qui était la toute dernière montée des Mancuniens, Kimpembe a eu la mauvais reflèxe de se protéger de la main sur un tir. La faute n'était pas évidente à première vue. Malheureusement, le VAR a sévi et a signalé à M. Skomina que l'intervention était bien illicite, et qui plus est à l'intérieur dans la surface. Après une longue attente, Marcus Rashford s'est élancé et a transformé le tir. Buffon n'a rien pu faire pour le stopper, manquant ainsi de rattraper son erreur de la première période. Il y a eu ensuite 5 mintues ajoutées par l'arbitre, mais elles n'ont rien changé à la donne.

1 - Paris est la 1ere équipe dans l’histoire de la Ligue des champions à être éliminée malgré une victoire 2-0 à l’extérieur à l’aller. Inimaginable. #PSGMUN pic.twitter.com/vB6QPKIy8m — OptaJean (@OptaJean) 6 mars 2019

Pour la troisième fois d'affilée, le PSG quitte la Ligue des Champions dès le stade des 8es de finale. Malgré le beau succès acquis à l'aller, les champions de France se sont fait sortir en livrant un deuxième match beaucoup moins abouti. Ils auraient pu passer en étant moyens, mais pour cela il aurait fallu que la réussite leur sourit. Cela n'a pas été le cas puisque celle-ci a choisi le camp des Anglais, et celui du très fortuné Solskjaer.