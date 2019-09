PSG, Leonardo : "Arrêtons le feuilleton Neymar !"

Le directeur sportif parisien veut que le débat qui concerne les velléités de départ de Neymar cesse et que le sportif reprenne le dessus.

Neymar a entamé samedi soir sa troisième saison au Paris SG. Le Brésilien ne pensait pas devoir le faire, et espérait même de tout son cœur quitter le club et rejoindre son ancienne maison barcelonaise. Mais, faute d’accord avec le club et d’offre concrète de la part de ses courtisans, il s’est donc résolu à continuer son parcours avec les champions de .

Même si le mercato est terminé, beaucoup de questions tournent encore autour du cas de l’international brésilien. Son père, Neymar Sr, ne fait d’ailleurs rien pour les atténuer. Cependant, l’intéressé est aujourd’hui prêt à se reconcentrer sur son métier et ses obligations envers son employeur. Il l’a montré à travers des actes, avec cette prestation sérieuse contre le Racing ponctuée d’un but magnifique, et aussi en l’affirmant aux journalistes qui sont venus à sa rencontre après le match.

"On ne peut pas faire une telenovela autour de tout ça"

Neymar veut passer à autre chose et c’est aussi le cas de Leonardo, le directeur général du club. Ce dernier l’a clamé haut et fort ce lundi lors d’un entretien à RMC : « Neymar a commis des erreurs oui. Mais quand le mercato s’est terminé, il est revenu de manière positive, s’est pointé à l’heure après son rassemblement avec le et s’est très bien comporté. Il a fait un match important, dans des conditions pas faciles. Et il marque un but spectaculaire. Après le match, il a fait une communication honnête et très bonne ».

L’international auriverde n’a-t-il pas été un brin provocateur en disant qu’il va désormais jouer tous les matches comme si c’était à l’extérieur ? La réponse du responsable francilien : « C’est sûr que si on regarde mot par mot de ce qu’il a dit, on trouvera toujours des choses à commenter. Et c’est vrai qu’on ne peut pas dire aujourd’hui que tout est réglé. C’est vrai que ce n'est pas totalement réglé. Mais on parle, on parle et aujourd’hui ce qu’on doit faire c’est de jouer. On ne peut pas faire une telenovela mexicaine autour de tout ça. On doit jouer et s’entrainer ».

« Neymar, c’est un patrimoine du football »

Même s’il subsiste des doutes concernant l’avenir à long terme de l’international auriverde, le problème « par rapport aux manquements qui ont eu lieu est réglé » selon Leonardo. Aujourd’hui, « Ney » est de nouveau à la disposition de son coach et « soumis au même règlement interne que tous les autres joueurs ». « Il est ici et il fait partie du club. Il faut parler du PSG maintenant ou de ce qu’il fait sur le terrain », a enchéri le successeur d’Antero Henrique.

Contre , avant son geste victorieux, Neymar a été confronté à un dur traitement de la part des Ultras du club. En plus des sifflets, il a subi des insultes blessantes en compagnie de son père. Présent au stade, Leonardo a tout vu de ses propres yeux. S’il n’a pas souhaité revenir sur cet épisode, ce dernier a tenu à affirmer que « Neymar, ce n’est pas un mauvais gars ». « C’est un patrimoine du football, et pas seulement du PSG. Et quand aujourd’hui tu regardes l’effectif, et ce qu’on a, c’est sûr qu’on est plus forts avec lui », a-t-il conclu.