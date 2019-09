PSG-Real Madrid, l'émir du Qatar sera au Parc des Princes

Tamim ben Hamad Al Thani, propriétaire du Paris Saint-Germain, assistera au match ce mercredi soir, et déjeunera avec Emmanuel Macron le lendemain.

Le version 2019-2020 va vivre son premier test grandeur nature de la saison. Les hommes de Thomas Tuchel auront fort à faire ce mercredi lors de la première journée de la puisqu'ils affrontent le au Parc des Princes. Qui plus est, l'entraîneur allemand devra se passer de Kylian Mbappé et Edinson Cavani, blessés, ainsi que de Neymar, suspendu, mais aura un soutien de poids en tribunes.

Selon le Parisien, l'émir du , Tamim ben Hamad Al Thani, sera présent mercredi au Parc des Princes pour le choc en Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Le propriétaire du club de la capitale n'était plus revenu voir un match du champion de en titre depuis la défaite et l'élimination face à le 6 mars dernier en huitième de finale retour de la compétition européenne (3-1).

L'émir du Qatar connaît bien Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Une relation symbolisant la très bonne entente entre les deux clubs. Outre, sa relation avec Florentino Pérez et la belle affiche qui aura lieu au Parc des Princes, Tamim ben Hamad Al Thani vient à Paris également pour des raisons politiques. Le propriétaire du Paris Saint-Germain fait ainsi d'une pierre deux coups pour sa venue dans la capitale française.

Jeudi au lendemain de la rencontre entre le PSG et le Real Madrid, le souverain du Qatar prendra part à un déjeuner de travail avec Emmanuel Macron, président de la République. L'émir avait déjà été reçu à l'Elysée le 7 juillet 2018. Il s'était présenté sur les marches du palais avec l'un de ses fils. Il s'agira de la quatrième rencontre entre les deux dirigeants.