PSG, quand Benzema partage son admiration de Neymar

La capacité de dribble de Neymar est quelque chose que Karim Benzema admire énormément.

Les deux ont joué en tant qu'adversaire lors des Clasico en pendant une certaine époque, mais cela n'empêche pas l'admiration mutuelle.

Inter - Beppe Marotta démonte lui aussi la rumeur Lionel Messi

"Neymar, et c'est tout", a répondu Benzema lorsque les fans de sa chaîne YouTube lui ont demandé de nommer ses cinq meilleurs dribbleurs.

Plus d'équipes

Benzema avait été soutenu par un certain nombre de personnes en tant que candidat pour le Ballon d'Or 2020 jusqu'à ce que Football annule le prix pour cette année en raison du COVID-19.

L'article continue ci-dessous

"Bien sûr, je pense au Ballon d'Or", a-t-il déclaré. "Mais ce n'est pas une obsession. Cela ne me rend pas fou, mais quand on est compétitif, il est normal d'y penser. Mais être le meilleur attaquant du monde n'est pas quelque chose auquel il pense trop souvent. Je ne me suis jamais posé la question", a déclaré Benzema lorsqu'on lui a demandé s'il se considérait comme le meilleur n° 9 du monde.

"Je pense à être le meilleur joueur du monde, indépendamment du fait d'être n ° 9, n ° 10 ou autre." L'attaquant a ajouté que son but préféré était celui qu'il avait marqué contre Osasuna et que son entraîneur actuel Zinedine Zidane était le seul joueur avec lequel il aurait souhaité pouvoir jouer.

Interrogé sur les entraîneurs qui ont eu le plus grand impact sur sa carrière, Benzema a eu du mal à en choisir un seul. «J'ai appris quelque chose de tout le monde», dit-il. "[José] Mourinho, [Carlo] Ancelotti, Guerin, Zidane. Ils m'ont tous donné quelque chose."