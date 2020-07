Inter - Beppe Marotta démonte lui aussi la rumeur Lionel Messi

Comme l'avait fait Antonio Conte, le directeur sportif de l'Inter a tenu à démentir les rumeurs faisant état d'une éventuelle arrivée de Léo Messi.

Les bruits autour d'une arrivée potentielle de Leo Messi à l' se sont intensifiés ces derniers jours. Mécontent des récents résultats du , le sextuple Ballon d'Or songerait à faire ses valises lors des prochains mois. Ainsi, de nombreuses rumeurs ont fait état d'un rapprochement entre l'Argentin et les Milanais. Néanmoins, le meneur de jeu du Barça ne devrait pas rejoindre les rangs de la formation d'Antonio Conte, Beppe Marotta s'étant montré très clair sur le sujet.

Beppe Marotta prévient : Lionel Messi ne viendra pas

"Messi et le Duomo ? ce n’est pas mon idée. On parle d’une icône, d’un grand joueur, d’un désir que tout le monde a. Mais ça reste un jeu. Notre football a besoin d’un renouvellement, nous sommes relégués à la quatrième place. Aujourd’hui c’est impossible", a ainsi déclaré le directeur sportif de l'Inter Milan, dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport. De plus, une telle opération serait financièrement compliquée à réaliser pour le club transalpin.

"Et n’oublions pas que nous devons respecter le fair-play financier. Suning a déjà injecté plusieurs millions dans les caisses du club. Messi c’est un cas utopique", a argumenté Beppe Marotta. Pour rappel, Antonio Conte, l'entraîneur de l'Inter, a lui aussi tenu à démentir. "Les rumeurs de Leo Messi sont absolument fausses. Ne croyez pas en ces fake news. Il ne rejoindra pas l'Inter, même pas en rêve", avait-il tonné en conférence de presse. Au moins, cela a le mérite d'être clair.